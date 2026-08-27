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Сонг Ядонг: Победа над Умар Нурмагомедов ще ми донесе битка за титлата

  • 27 авг 2026 | 10:59
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Сонг Ядонг: Победа над Умар Нурмагомедов ще ми донесе битка за титлата

Сонг Ядонг вижда в лицето на Умар Нурмагомедов своя билет към мач за титлата на UFC.

Сонг ще се изправи срещу бившия претендент за пояса Нурмагомедов в основния двубой на UFC Fight Night 286 в събота. Галавечерта ще се проведе в „Шанхай Ориентал Спортс Сентър“ в Китай. Ядонг и преди е бил близо до позицията на претендент, но скорошни загуби от настоящия шампион Пьотр Ян и бившия шампион Шон О'Мали го върнаха назад в класирането.

Умар Нурмагомедов срещу Сонг Ядонг: Оспорван сблъсък в категория петел оглавява UFC Шанхай
Умар Нурмагомедов срещу Сонг Ядонг: Оспорван сблъсък в категория петел оглавява UFC Шанхай

„Всички знаят, че Умар е най-добрият боец. Ако го победя, от UFC със сигурност ще ми дадат шанс за титлата. Вярвам в себе си, че мога да спечеля този двубой.“

В подготовката си за Нурмагомедов, Сонг е потърсил помощ в Грузия, за да работи върху своята борба.

„За мен сега е идеалният момент да се изправя срещу Нурмагомедов“, каза Сонг. „Чувствам, че съм се бил с много добри бойци и натрупах повече опит. Така че за този мач съм супер подготвен. Проведох страхотен тренировъчен лагер. Започнах го в „Тийм Алфа Мейл“, а преди това отидох в Грузия за почти две седмици, за да тренирам борба.“

„В Грузия тренирах с всички големи шампиони, световни шампиони – защита, атака, някои трикове, които никога не бях виждал, така че беше добро преживяване. Научих много, но основният ми лагер започна в „Тийм Алфа Мейл“, където треньорът ми Юрая (Фейбър) ме научи на някои хватки как да се бия срещу Умар. Този път съм много уверен.“

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