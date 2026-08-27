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България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

  • 27 авг 2026 | 05:17
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Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу домакините от Чехия в среща от Група В на турнира.

Срещата е тази вечер (27 август) от 20,00 часа българско време в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно и ще бъде давана пряко по Max One.

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026
България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

"Лъвиците" са на заветното 4-о място във временното класиране с 2 победи, 2 загуби и 5 точки, като имат много големи шансове за продължат напред към 1/8-финалите на първенството. За целта трябва България да спечели срещу домакините или по-рано днес фаворитът Сърбия да бие Украйна. Чехия пък е сигурна за следващата фаза, след като има 3 победи, 1 загуба и 9 точки до момента.

Мария Кривошийска: Не показахме най-добрия си волейбол, но важен е резултатът
Мария Кривошийска: Не показахме най-добрия си волейбол, но важен е резултатът

България започна перфектно на турнира с победа над Украйна с 3:0, след което допусна загуба от Гърция с 1:3 и Сърбия с 0:3. Все пак, българките запазиха шансове за продължаване след изключително измъчен и драматичен обрат срещу аутсайдера Австрия с 3:2 гейма снощи.

Домакините пък биха Гърция с 3:1 и Австрия с 3:0, след което отстъпиха на Сърбия с 1:3 и надиграха Украйна отново с 3:1 гейма.

България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите
България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

Последният мач между двата тима беше в началото на юли, когато Чехия надигра България с 3:1 гейма в мач от Лигата на нациите, игран в Белград.

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