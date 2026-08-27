България излиза срещу Чехия на ЕвроВолей 2026

Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят днес последния си мач от груповата фаза на ЕвроВолей 2026. Момичетата на селекционера Марчело Абонданца ще излязат срещу домакините от Чехия в среща от Група В на турнира.

Срещата е тази вечер (27 август) от 20,00 часа българско време в залата на Изложбения център "Павилион Пи" в Бърно и ще бъде давана пряко по Max One.

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

"Лъвиците" са на заветното 4-о място във временното класиране с 2 победи, 2 загуби и 5 точки, като имат много големи шансове за продължат напред към 1/8-финалите на първенството. За целта трябва България да спечели срещу домакините или по-рано днес фаворитът Сърбия да бие Украйна. Чехия пък е сигурна за следващата фаза, след като има 3 победи, 1 загуба и 9 точки до момента.

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България започна перфектно на турнира с победа над Украйна с 3:0, след което допусна загуба от Гърция с 1:3 и Сърбия с 0:3. Все пак, българките запазиха шансове за продължаване след изключително измъчен и драматичен обрат срещу аутсайдера Австрия с 3:2 гейма снощи.

Домакините пък биха Гърция с 3:1 и Австрия с 3:0, след което отстъпиха на Сърбия с 1:3 и надиграха Украйна отново с 3:1 гейма.

България със силно начало, но с нова загуба в Лигата на нациите

Последният мач между двата тима беше в началото на юли, когато Чехия надигра България с 3:1 гейма в мач от Лигата на нациите, игран в Белград.

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