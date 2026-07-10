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Лигата на нациите жени: България 0:0 Чехия! Следете мача ТУК!

  • 10 юли 2026 | 17:08
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Волейболистките от националния отбор на България ще изиграят втория си мач от третата и последна седмица на Лигата на нациите. Воденият от Марчело Абонданца тим излиза среща Чехия в среща от турнира в Група 7 тази вечер в зала "Белградска Арена" в сръбската столица.

Двубоят е от 17,30 часа българско време и ще бъде даван на живо по Max One.

България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград
България срещу Чехия: Решаващ сблъсък за „лъвиците“ в Белград

"Лъвиците" вече са на последното 18-о място в общото временно класиране с 2 победи, 7 загуби и 5 точки, като мачът е от изключително значение в битката им за оцеляване в Лигата. Чехия пък може да играе по-спокойно, след като има 4 победи, 6 загуби и 11 точки.

България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите
България се бори, но не успя срещу Сърбия в Лигата на нациите

На турнира в Белград България започна със загуба от домакините от Сърбия с 0:3 гейма в сряда вечер.

Чехия с втора загуба в Белград преди мача с България
Чехия с втора загуба в Белград преди мача с България

От друга страна чехкините загубиха първо от Германия с 1:3, а след това и от Нидерландия с 0:3.

БЪЛГАРИЯ - ЧЕХИЯ 0:0 (0:0)

БЪЛГАРИЯ: Лора Славчева, Микаела Стоянова, Мирослава Паскова, Александра Миланова, Борислава Съйкова, Дарина Нанева - Жана Тодорова-либеро (Мила Пашкулева-либеро)

Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА

ЧЕХИЯ: Павла Шмидова, Моника Бранчушка, Михаела Млейнкова, Хелена Гроцер, Ела Кулисиани, Магдалена Йехларова - Даниела Дигринова-либеро

Старши треньор: ЙОАНИС АТАНАСОПУЛОС.

Снимки: volleyballworld.com

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