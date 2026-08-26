ЕвроВолей 2026 за жени: България 0:1 Австрия! Следете мача ТУК!

Волейболистките от националния отбор на България излизат днес за задължителна втора победа на ЕвроВолей 2026.
България гони втори успех на Евроволей 2026
Момичетата на Марчело Абонданца срещат пълния аутайсдер в Група В Австрия от 17,00 часа българско време в Бърно.
България се опита да се бори, но загуби срещу Сърбия на ЕвроВолей 2026
До момента България записа победа над Украйна с 3:0 и загуби от Гърция с 1:3 и от Сърбия с 0:3. От друга страна Австрия допусна 3 поредни загуби от началото на турнира.
Гърция си осигури място на 1/8-финалите на Евроволей
"Лъвиците" се нуждаят задължително от успех, за да си осигурят класиране за следващата фаза на ЕвроВолей 2026.
Началото на първия гейм беше малко по-добре за Австрия, която поведе с 4:1 при сервис на Нина Несимович. България обаче веднага изравни при 4:4 след отлична блокада и контра на Мария Кривошийска и грешка в атака на Кармен Рааб. Последваха сгрешен сервис на Цветелина Илиева и контра на Кора Шаберл и 6:4 за австрийките. Разликата нарасна до 10:6 след блок на Несимович и контра блок-аут на Анамария Галич. Българките отново успяха да изравнят при 11:11 след две атаки на Ива Дудова и контраатака-пайп на Александра Миланова. Двата тима продължиха напълно равностойно до 14:14, след което Австрия дръпна с 16:14 след нова атака на Галич и контра блок-аут на Шаберл. Стигна се до ново равенство при 17:17 след атака на Миланова и контра на Илиева. Равенството се запази до 20:20, след което "лъвиците" излязоха напред с 22:20 след две атаки в аут на Рааб. Австрия стигна до поредно равенство при 23:23 след атака на Рааб и контра на Аида Корман-Мехич и дори стигна до геймбол при 24:23 след блокада на Корман-Мехич, което пък накара Марчело Абонданца да вземе прекъсване за България. В крайна сметка австрийките спечелиха гейа с 26:24 след контра от втора линия на Рааб.
Австрия дръпна и на старта на втората част с 2:0 след атака на Кора Шаберл и отличен блок на Анамария Галич. Разликата стана 5:2 след силна контра на Кармен Рааб, а след това до 8:4 след успешна контра на Шаберл. Това принуди Марчело Абонданца да поиска тайм-аут за България. Въпреки това, последва ас на Рааб и 9:4. България успя да намали до 7:9 след грешка на австрийките последвана от атака и контра на Александра Миланова, но Австрия веднага си върна аванса при 12:7 след нови две атаки на Шаберл и аут на Миланова. Независимо от второто прекъсване за Абонданца, преднината на Австрия набъбна до 16:7 след контра на Галич и атака в аут на влязлата резерва Микаела Стоянова.
БЪЛГАРИЯ - АВСТРИЯ 0:1 (24:26, 8:16)
БЪЛГАРИЯ: Маргарита Гунчева, Ива Дудова, Александра Миланова, Цветелина Илиева, Мария Кривошийска, Кая Николова - Жана Тодорова-либеро (Мила Пашкулева-либеро)
Старши треньор: МАРЧЕЛО АБОНДАНЦА
АВСТРИЯ: Дана Шмит, Анамария Галич, Кора Шаберл, Кармен Рааб, Аида Корман-Мехич, Нина Несимович - Ева Щабенхайнер-либеро
Старши треньор: РОЛАНД ШВАБ.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google