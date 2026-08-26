Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

АЕК приземи тежко Левски в Шампионската лига - на живо с анализа на Филип Кръстев и Нико Петров след 0:4 в Атина
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Мария Кривошийска: Не показахме най-добрия си волейбол, но важен е резултатът

Мария Кривошийска: Не показахме най-добрия си волейбол, но важен е резултатът

  • 26 авг 2026 | 22:42
  • 793
  • 1

Националката Мария Кривошийска призна след изключително драматичната победа над Австрия с 3:2 гейма на ЕвроВолей 2026, че не са показали най-добрия си волейбол, но важен е резултатът.

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026
България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

"Както видяхме, има изход от цялата ситуация. Не беше най-добрият ни волейбол, можехме да приключим много по-бързо, отколкото го направихме. Важен е резултатът. Може да се каже, че това беше каляване на характери, в такива моменти е много трудно да се превключи. Да се каже: Сега или никога! Не мога кажа кой бе най-добрият ни елемент, за мен беше най-важно да бъда спокойна и да помогна с каквото мога. Важното е да си вършим работата по най-добрия начин", сподели Кривошийска във видео за официалната Фейсбук страница на БФВ.

"Мачът с Чехия ще бъде коренно различен, трябва да си изчистим главите от случилото се днес. Да се порадваме на победата, но и да се фокусираме за утре. Да покажем най-доброто, на което сме способни. Много ме мотивира да играя пред повече хора, усещането, че залата е жива. Мачът е съвсем различен. Благодарни сме на феновете, които са тук да ни подкрепят", каза още националката.

Снимки: CEV.EU

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

  • 26 авг 2026 | 19:17
  • 31443
  • 59
Изабел Хаак написа историята с рекордните 52 точки на ЕвроВолей 2026

Изабел Хаак написа историята с рекордните 52 точки на ЕвроВолей 2026

  • 26 авг 2026 | 17:02
  • 2324
  • 0
България гони втори успех на Евроволей 2026

България гони втори успех на Евроволей 2026

  • 26 авг 2026 | 06:41
  • 8576
  • 6
Жасмин Величков: Голяма емоция е да се играе пред българска публика

Жасмин Величков: Голяма емоция е да се играе пред българска публика

  • 25 авг 2026 | 23:29
  • 2072
  • 1
Бленджини: Европейското може да е дори по-трудно от Световното

Бленджини: Европейското може да е дори по-трудно от Световното

  • 25 авг 2026 | 22:15
  • 13066
  • 5
Денислав Бърдаров: Имаме какво още да подобрим

Денислав Бърдаров: Имаме какво още да подобрим

  • 25 авг 2026 | 21:51
  • 2496
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

Левски не надскочи себе си и отпадна от ШЛ, но Лига Европа чука на вратата

  • 26 авг 2026 | 23:50
  • 144495
  • 1390
Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

Ето кога Левски ще разбере съперниците си в Лига Европа

  • 26 авг 2026 | 23:54
  • 1403
  • 0
Сблъсък между фенове на Левски и гръцката полиция - използват сълзотворен газ срещу "сините"

Сблъсък между фенове на Левски и гръцката полиция - използват сълзотворен газ срещу "сините"

  • 26 авг 2026 | 20:29
  • 21705
  • 62
Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open

Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open

  • 26 авг 2026 | 22:14
  • 32073
  • 21
Реал Мадрид 4:1 Реал Сосиедад, хеттрик на Мбапе

Реал Мадрид 4:1 Реал Сосиедад, хеттрик на Мбапе

  • 26 авг 2026 | 23:25
  • 11204
  • 32
България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

България с много измъчен пълен обрат срещу Австрия на ЕвроВолей 2026

  • 26 авг 2026 | 19:17
  • 31443
  • 59