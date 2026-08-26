Мария Кривошийска: Не показахме най-добрия си волейбол, но важен е резултатът

Националката Мария Кривошийска призна след изключително драматичната победа над Австрия с 3:2 гейма на ЕвроВолей 2026, че не са показали най-добрия си волейбол, но важен е резултатът.

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"Както видяхме, има изход от цялата ситуация. Не беше най-добрият ни волейбол, можехме да приключим много по-бързо, отколкото го направихме. Важен е резултатът. Може да се каже, че това беше каляване на характери, в такива моменти е много трудно да се превключи. Да се каже: Сега или никога! Не мога кажа кой бе най-добрият ни елемент, за мен беше най-важно да бъда спокойна и да помогна с каквото мога. Важното е да си вършим работата по най-добрия начин", сподели Кривошийска във видео за официалната Фейсбук страница на БФВ.

"Мачът с Чехия ще бъде коренно различен, трябва да си изчистим главите от случилото се днес. Да се порадваме на победата, но и да се фокусираме за утре. Да покажем най-доброто, на което сме способни. Много ме мотивира да играя пред повече хора, усещането, че залата е жива. Мачът е съвсем различен. Благодарни сме на феновете, които са тук да ни подкрепят", каза още националката.

Снимки: CEV.EU

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