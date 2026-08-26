Подсказаха ли от Рейсинг Булс, че Цунода ще кара и на "Монца"?

Юки Цунода се завърна във Формула 1 по време на уикенда за Гран При на Нидерландия миналата седмица като заместник на Лиам Лоусън в състава на Рейсинг Булс. Причината новозеландецът да се нуждае от заместник беше фактът, че самият той беше привикан да замени контузения Исак Хаджар в състава на Ред Бул.

Все още не е ясно дали Хаджар ще се възстанови навреме, за да участва в Гран При на Италия между 4 и 6 септември. Вчера се появи информация, че е възможно французина да пропусне и уикенда на „Монца“, което отново би означавало, че Лоусън ще кара за Ред Бул и така вторият кокпит на Рейсинг Булс ще бъде свободен за втори пореден уикенд.

Лиам Лоусън ще кара и на “Монца” за Ред Бул?

А късно снощи от базирания във Фаенца екип пуснаха пост в своя профил в Х, на който пише „Не знам за теб, но аз се чувствам...“, а под него е закачена снимка на Цунода от изминалия уикенд в „Зандвоорт“.

“I don’t know about you but I’m feeling….” #F1 #VCARB pic.twitter.com/ssB5PTqWdT — Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (@visacashapprb) August 25, 2026

Разбира се това може да не значи нищо, но може и да се тълкува като подсказка, че японецът ще бъде част от отбора и на „Монца“ следващата седмица. Очаква се това да стане ясно съвсем скоро, за да имат време Цунода и Лоусън да се подготвят адекватно за уикенда в Храма на скоростта.

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Снимки: Gettyimages