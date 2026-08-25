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И все пак сезон 2026 във Формула 1 може да завърши в Абу Даби?

  • 25 авг 2026 | 14:25
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В последните дни в медиите в Близкия изток се появиха редица информации, според които Абу Даби ще бъде домакин на финала на сезон 2026 във Формула 1, като се очаква и Катар да проведе своето състезание от световния шампионат.

Поради конфликта между САЩ и Иран, Формула 1 трябваше да отмени Гран При на Саудитска Арабия, която първоначално беше насрочена за април. А по-късно беше решено, че Гран При на Бахрейн ще се проведе на пистата „Сепанг“ в Малайзия през октомври.

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Тъй като ситуацията в Близкия изток е далеч от стабилна, провеждането на състезанията в Абу Даби и Катар остава под въпрос от гледна точка на безопасността, както и заради логистичните предизвикателства пред отборите да транспортират персонала и оборудването си дотам.

Въпреки това, по време на уикенда за Гран При на Нидерландия, главният изпълнителен директор на Формула 1 Стефано Доменикали говори пред официалния сайт на спорта за преподписването на Макс Верстапен с Ред Бул Рейсинг и за чувствата си относно последното посещение на „Зандвоорт“.

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В края на изказването си обаче Доменикали даде известна яснота за бъдещето и плановете за края на сезон 2026.

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„Всичко напредва фантастично добре - каза той относно подготовката на Гран При на Бахрейн в Малайзия. - Мога да споделя невероятната информация, че билетите за трибуните са разпродадени, така че сега ще пуснем на пазара билети за общ достъп. Да си помислим само, че само за няколко седмици успяхме да разпродадем пазар, който не е бил част от Формула 1 от 2017 г. насам, е невероятно постижение. Благодарение на това, което правим заедно, то е феноменално, така че съм много щастлив. След това се готвим за бъдещето, а календарът е потвърден. Знам, че Лас Вегас отново ще бъде уникално място, където ще има вълнение около това, което правим.“

След това италианецът добави: „И календарът, както казах, е потвърден, така че все още има няколко билета за продажба в Абу Даби. Всичко напредва добре и оставаме съсредоточени върху изпълнението на календара, който обещахме в началото на годината.“

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Какво трябва да означава това?

Сега тази последна част от цитата на Доменикали, на която не беше отдадено значение в оригиналната статия на официалния сайт на Формула 1, се използва от няколко медии, за да се твърди, че състезанията в Абу Даби и Катар ще се проведат по план. Повечето от тези медии са базирани в страните от Персийския залив.

В статия, публикувана на официалния сайт на Формула 1 на 29 юли 2026 г., Доменикали каза за Абу Даби и Катар: „По отношение на края на сезона, ние сме в контакт с всички останали шампионати. Структурата ни е такава, че ще използваме максимално време, за да видим как ще се развие ситуацията, и ще вземем решението в правилния момент.“

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„Този момент няма да бъде преди средата на септември. За нас днес състезанията в Катар и Абу Даби са потвърдени. Но, разбира се, ако ситуацията не се изясни по начина, по който смятаме, че трябва, преди средата на септември, ще вземем решение.“„И в тази връзка просто искам да ви потвърдя, че ако това не е възможно, краят на сезона ще бъде в Европа“, заключи той.

Това е подобно на казаното от италианеца в „Зандвоорт“. С други думи, Абу Даби и Катар остават в календара, като средата на септември е крайният срок за потвърждение на тяхното провеждане.

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Снимки: Gettyimages

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