Останаха много малко неизвестни на пазара на пилотите в MotoGP за 2027 година

След като по-рано днес отборите на Tech3 КТМ и VR46 Дукати обявиха, че ще разчитат съответно на Лука Марини и Фермин Алдегер за сезон 2027 в MotoGP, неизвестните на пазара на пилотите в Кралския клас останаха много малко.
В началото на годината общо 19 от настоящите 22 пилота бяха с изтичащи договори, като единствените изключения бяха Йоан Зарко и двамата новобранци Диого Морейра и Топрак Разгатлиоглу. Развоят на събитията определено не разочарова, а пъзелът започна да се нарежда, макар и неофициално, още в края на януари, а постепенно всички размествания бяха и официализирани.
VR46 най-накрая обяви привличането на Фермин Алдегер в своите редици
Така стигаме до момента, в който почти няма неизвестни в разпределението на пилотските места. Официално пет мотоциклета все още си нямат притежател, но е ясно, че тези в Хонда и LCR Хонда ще бъдат разпределени между Морейра и новака Давид Алонсо.
За Давид Алонсо няма значение дали ще бъде в заводския тим на Хонда, или в този на LCR
Така единствено в Прамак Ямаха, VR46 Дукати и Tech3 КТМ има по едно свободно място, а за всяко едно от тях си има явен фаворит. Очакванията са Изан Гевара да партнира на Разгатлиоглу в сателитния екип на Ямаха, звездата на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Николо Булега да стане съотборник на Алдегер в екипа на Валентино Роси, а съекипник на Марини в Tech3 КТМ да бъде Сена Аджиъс.
Лука Марини преминава в Tech3 КТМ от сезон 2027 в MotoGP
Ако всичко тези прогнози се сбъднат, то в началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP ще има общо петима новобранци на стартовата решетка. Това са Алонсо, Дани Олгадо (Грезини Дукати) и гореспоменатите Аджиъс, Булега и Гевара.
Пилоти в MotoGP за сезон 2027 към 26 август:
Априлия: Марко Бедзеки и Франческо Баная
Тракхаус Априлия: Раул Фернандес и Енеа Бастианини
Дукати: Марк Маркес и Педро Акоста
VR46 Дукати: Фермин Алдегер и Николо Булега*
Грезини Дукати: Жоан Мир и Дани Олгадо
Хонда: Фабио Куартараро и Диого Морейра/Давид Алонсо
LCR Хонда: Йоан Зарко и Диого Морейра/Давид Алонсо
КТМ: Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио
Tech3 КТМ: Лука Марини и Сена Аджиъс*
Ямаха: Хорхе Мартин и Ай Огура
Прамак Ямаха: Топрак Разгатлиоглу и Изан Гевара*
*Прогноза
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGPДобави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages