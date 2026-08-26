Останаха много малко неизвестни на пазара на пилотите в MotoGP за 2027 година

След като по-рано днес отборите на Tech3 КТМ и VR46 Дукати обявиха, че ще разчитат съответно на Лука Марини и Фермин Алдегер за сезон 2027 в MotoGP, неизвестните на пазара на пилотите в Кралския клас останаха много малко.

В началото на годината общо 19 от настоящите 22 пилота бяха с изтичащи договори, като единствените изключения бяха Йоан Зарко и двамата новобранци Диого Морейра и Топрак Разгатлиоглу. Развоят на събитията определено не разочарова, а пъзелът започна да се нарежда, макар и неофициално, още в края на януари, а постепенно всички размествания бяха и официализирани.

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Така стигаме до момента, в който почти няма неизвестни в разпределението на пилотските места. Официално пет мотоциклета все още си нямат притежател, но е ясно, че тези в Хонда и LCR Хонда ще бъдат разпределени между Морейра и новака Давид Алонсо.

За Давид Алонсо няма значение дали ще бъде в заводския тим на Хонда, или в този на LCR

Така единствено в Прамак Ямаха, VR46 Дукати и Tech3 КТМ има по едно свободно място, а за всяко едно от тях си има явен фаворит. Очакванията са Изан Гевара да партнира на Разгатлиоглу в сателитния екип на Ямаха, звездата на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Николо Булега да стане съотборник на Алдегер в екипа на Валентино Роси, а съекипник на Марини в Tech3 КТМ да бъде Сена Аджиъс.

Лука Марини преминава в Tech3 КТМ от сезон 2027 в MotoGP

Ако всичко тези прогнози се сбъднат, то в началото на новата 850-кубикова ера в MotoGP ще има общо петима новобранци на стартовата решетка. Това са Алонсо, Дани Олгадо (Грезини Дукати) и гореспоменатите Аджиъс, Булега и Гевара.

Пилоти в MotoGP за сезон 2027 към 26 август:

Априлия: Марко Бедзеки и Франческо Баная

Тракхаус Априлия: Раул Фернандес и Енеа Бастианини

Дукати: Марк Маркес и Педро Акоста

VR46 Дукати: Фермин Алдегер и Николо Булега*

Грезини Дукати: Жоан Мир и Дани Олгадо

Хонда: Фабио Куартараро и Диого Морейра/Давид Алонсо

LCR Хонда: Йоан Зарко и Диого Морейра/Давид Алонсо

КТМ: Алекс Маркес и Фабио Ди Джанантонио

Tech3 КТМ: Лука Марини и Сена Аджиъс*

Ямаха: Хорхе Мартин и Ай Огура

Прамак Ямаха: Топрак Разгатлиоглу и Изан Гевара*

*Прогноза

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Снимки: Gettyimages