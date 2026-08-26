VR46 най-накрая обяви привличането на Фермин Алдегер в своите редици

Отборът на VR46 Дукати най-накрая обяви привличането на Фермин Алдегер в своите редици за сезон 2027 в MotoGP.

За преминаването на действащия Новобранец на годината в Кралския клас от състава на Грезини Дукати в този на VR46 се знаеше от месеци насам, но той беше обявен официално едва днес. Въпреки че ще се състезава за отбора на Валентино Роси, Алдегер ще стане официален пилот на Дукати и ще разполага със заводски подготвен мотоциклет.

He made a pretty strong case.

Welcome to the team, @Aldeguer54 (you’ll have plenty of time to work on your design skills) 🤝#MotoGP #PertaminaEnduroVR46RacingTeam pic.twitter.com/3TfNqKfz8A — Pertamina Enduro VR46 Racing Team (@VR46RacingTeam) August 26, 2026

„Много съм щастлив да направя тази стъпка в кариерата си в MotoGP с отбора VR46. Подписването с отбора на Валентино е невероятно. Той винаги е бил един от моите идоли и пример за подражание. Мисля, че присъствието му в отбора ще ми помогне да се усъвършенствам като състезател благодарение на ценните му съвети.



„VR46 е отбор, поддържан от завода на Дукати, изключително професионален екип, и съм много щастлив да се състезавам с тях. С новите правила, които влизат в сила през 2027, целта ми ще бъде да се адаптирам към новите гуми, но и към новия мотор. Притежаването на заводския мотор ще бъде от огромна полза по отношение на развитието през целия сезон.



„Това ще бъде година, в която ще се стремим да бъдем постоянни, да избягваме грешки и да прекарваме колкото е възможно повече време на мотора, за да събираме информация. Сигурен съм, че ще работим изключително добре с целия отбор и инженерите на Дукати. Ще можем да свършим страхотна работа и ще се стремим постоянно да завършваме в челната петица.



Не мога да завърша, без да благодаря на целия екип на Грезини и на Надя (Падовани), които ми помогнаха да се развивам и ме доведоха до мястото, където съм днес“, заяви Алдегер.

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В момента Алдегер е най-младият пилот в MotoGP, като испанецът има доста труден втори сезон с Грезини, в който вече пропусна четири състезания заради контузии. Преди Гран При на Арагон този уикенд Алдегер заема 11-то място във временното класиране с един подиум на своята сметка, постигнат в Гран При на Каталуния, в която той финишира втори.

Почти сигурно е, че догодина Алдегер ще си партнира с настоящия лидер на Дукати в Световния супербайк шампионат (WSBK) Николо Булега. Успоредно с програмата си в WSBK, италианецът отговаря и за развитието на изцяло новия 850-кубиков мотор на Дукати за MotoGP, което го прави повече от идеален кандидат за титулярно място във VR46.

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

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Снимки: Gettyimages