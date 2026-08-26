Лука Марини преминава в Tech3 КТМ от сезон 2027 в MotoGP

Отборът на Tech3 КТМ обяви официално привличането на Лука Марини в своя състав за началото на сезон 2027 в MotoGP.

Марини, който е полубрат на легендата Валентино Роси, в момента се състезава за заводския тим на Хонда, като той се присъедини към него в началото на 2024 година. Италианецът обаче не успя да запази мястото в японския екип, след като той избра да привлече Фабио Куартараро, който ще си партнира с един измежду Диого Морейра и новобранеца Давид Алонсо.

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You guessed it already, but we’re excited to announce that Luca Marini will be joining the orange side next year! We can’t wait to get started and see what we can achieve together. Welcome to the team, Luca! 🧡 pic.twitter.com/NlR9Tp7nuu — Tech3 Racing (@Tech3Racing) August 26, 2026

След като загуби мястото си в Хонда, за Марини съществуваше реална възможност той изобщо да остане извън MotoGP догодина. В крайна сметка италианецът си намери нов дом в лицето на сателитния екип на КТМ, където той най-вероятно ще си партнира със Сена Аджиъс, който ще влезе в Кралския клас от Moto2.

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„Лука е пилот, който ние следим отблизо – каза главният изпълнителен директор на Tech3 КТМ Гюнтер Щайнер. – Радваме се да го приветстваме от началото на 2027 година. Той носи със себе си както огромен опит, така и правилния мантелите и подход за това, което градим тук. Догодина ще има голямо нулиране в MotoGP, така че да имаме пилот, който може да допринесе за нашия прогрес в тази нова ера ще бъде важно.



„Лука разбира как се работи на това ниво в спорта, независимо дали говорим за колаборация с инженерите, развитието на мотора или натискането напред в трудни обстоятелства. Ние навлизаме във вълнуваща нова глава с КТМ и вярваме, че Лука има скоростта, опита и амбицията да ни помогне да постигнем целите си“, добави ексцентричният италианец.

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Марини дебютира в MotoGP през 2021 година с екипа на VR46 Дукати, за който се състезава до края на сезон 2023, когато премина в Хонда. В своите 94 старта в Кралския клас 29-годишният пилот има само два подиума, постигнати през 2023 година, но за сметка на това той сред най-технически грамотните пилот в падока и неговата обратна връзка се цени изключително много от всички инженери.

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Снимки: Gettyimages