Лука Марини преминава в Tech3 КТМ от сезон 2027 в MotoGP

Отборът на Tech3 КТМ обяви официално привличането на Лука Марини в своя състав за началото на сезон 2027 в MotoGP.
Марини, който е полубрат на легендата Валентино Роси, в момента се състезава за заводския тим на Хонда, като той се присъедини към него в началото на 2024 година. Италианецът обаче не успя да запази мястото в японския екип, след като той избра да привлече Фабио Куартараро, който ще си партнира с един измежду Диого Морейра и новобранеца Давид Алонсо.
След като загуби мястото си в Хонда, за Марини съществуваше реална възможност той изобщо да остане извън MotoGP догодина. В крайна сметка италианецът си намери нов дом в лицето на сателитния екип на КТМ, където той най-вероятно ще си партнира със Сена Аджиъс, който ще влезе в Кралския клас от Moto2.
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„Лука е пилот, който ние следим отблизо – каза главният изпълнителен директор на Tech3 КТМ Гюнтер Щайнер. – Радваме се да го приветстваме от началото на 2027 година. Той носи със себе си както огромен опит, така и правилния мантелите и подход за това, което градим тук. Догодина ще има голямо нулиране в MotoGP, така че да имаме пилот, който може да допринесе за нашия прогрес в тази нова ера ще бъде важно.
„Лука разбира как се работи на това ниво в спорта, независимо дали говорим за колаборация с инженерите, развитието на мотора или натискането напред в трудни обстоятелства. Ние навлизаме във вълнуваща нова глава с КТМ и вярваме, че Лука има скоростта, опита и амбицията да ни помогне да постигнем целите си“, добави ексцентричният италианец.
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Марини дебютира в MotoGP през 2021 година с екипа на VR46 Дукати, за който се състезава до края на сезон 2023, когато премина в Хонда. В своите 94 старта в Кралския клас 29-годишният пилот има само два подиума, постигнати през 2023 година, но за сметка на това той сред най-технически грамотните пилот в падока и неговата обратна връзка се цени изключително много от всички инженери.
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Снимки: Gettyimages