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Брайтън подсили отбраната си с алжирски национал

  • 26 авг 2026 | 11:11
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Брайтън подсили отбраната си с алжирски национал

Брайтън официално обяви привличането на левия защитник Жауен Хаджам от швейцарския Йънг Бойс. 23-годишният алжирски национал подписа договор до 2031 година с южняците, след като се наложи като титуляр в предишния си отбор през последните три сезона, записвайки 98 участия във всички турнири, включително в Шампионската лига и Лига Европа.

Хаджам, който е роден в Париж, е представлявал Франция на ниво юноши, но има 21 мача с националната фланелка на Алжир при мъжете. Той игра и три пъти на Световното първенство в Северна Америка през лятото, където "пустинните лисици" отпаднаха в 1/16-финалната фаза от Швейцария.

Бранителят е седмото ново попълнение за "чайките" след защитниците Кощиня, Паскал Струйк, Лука Вушкович и Михаел Свобода, крилата Задок Йохана и Родриго Режо, както и централния нападател Промис Дейвид, който пристигна под наем от белгийския Юнион Сен-Жилоа. Брайтън започна сезона във Висшата лига с убедителен успех като домакин с 4:0 срещу Астън Вила и понастоящем заема първото място в английския елит.

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