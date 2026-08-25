Хеттрик на Антонио Калинов донесе класическа победа на Национал U15

Национал U15 победи Дунав U15 с 3:0 в среща от втория кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра на изкуствения терен на НСА в София.

В герой за домакините се превърна Антонио Калинов, който реализира и трите попадения. Той откри резултата в 17-ата минута, а в 39-ата се разписа от дузпа и осигури аванс от два гола на Национал преди почивката.

След подновяването на играта Дунав не успя да намери път към вратата на съперника. В средата на втората част Калинов пропусна дузпа, но в 70-ата минута оформи своя хеттрик и крайния резултат 3:0. Така Национал записа убедителна победа и запази мрежата си суха.

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