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  3. Хеттрик на Антонио Калинов донесе класическа победа на Национал U15

Хеттрик на Антонио Калинов донесе класическа победа на Национал U15

  • 25 авг 2026 | 18:15
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Национал U15 победи Дунав U15 с 3:0 в среща от втория кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Двубоят се игра на изкуствения терен на НСА в София.

В герой за домакините се превърна Антонио Калинов, който реализира и трите попадения. Той откри резултата в 17-ата минута, а в 39-ата се разписа от дузпа и осигури аванс от два гола на Национал преди почивката.

След подновяването на играта Дунав не успя да намери път към вратата на съперника. В средата на втората част Калинов пропусна дузпа, но в 70-ата минута оформи своя хеттрик и крайния резултат 3:0. Така Национал записа убедителна победа и запази мрежата си суха.

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