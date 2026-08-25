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  3. Георги Георгиев с хеттрик при убедителна победа на Левски U15

Георги Георгиев с хеттрик при убедителна победа на Левски U15

  • 25 авг 2026 | 16:55
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Левски постигна категорична победа със 7:0 над Шипка Старс 2015 в двубой от втория кръг на Елитната юношеска група до 15 години. Срещата се игра на помощното игрище „Георги Аспарухов“ в София.

„Сините“ поведоха още в 11-ата минута чрез Георги Георгиев. Иван Иванов удвои в 15-ата, а Алекс Иванов се разписа два пъти – в 27-ата и 36-ата минута. Само две минути по-късно Михаил Тодоров оформи убедителния аванс от 5:0 преди почивката.

През второто полувреме Георги Георгиев добави още две попадения – в 52-ата и 80-ата минута. Така той завърши срещата с хеттрик и оформи крайното 7:0.

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