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  2. Марица (Пловдив) U15
  3. ЦСКА U15 надви Марица в голов трилър в Пловдив

ЦСКА U15 надви Марица в голов трилър в Пловдив

  • 25 авг 2026 | 18:13
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ЦСКА спечели с 3:2 гостуването си на Марица (Пловдив) в двубой от втория кръг на Елитната юношеска група до 15 години.

„Червените“ поведоха чрез Кирил Стоичков в 13-ата минута, но само пет минути по-късно Тимофий Помогайбо възстанови равенството. В продължението на първата част Емил Минев можеше да върне преднината на "армейците", но удара му от дузпа бе спасен от Иво Караманлиев.

След почивката ЦСКА отново взе инициативата. Денис Тонев се разписа за 1:2 в 52-рата минута, а в 60-ата Николас Каровски увеличи преднината на гостите.

Марица не се предаде и в 73-тата минута Теодор Начев намали на 2:3. Нов гол обаче не падна и ЦСКА си тръгна от Пловдив с трите точки.

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