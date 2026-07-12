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Гейбъл Стивсън с брутален нокаут в дебюта си в UFC

  • 12 юли 2026 | 06:20
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Гейбъл Стивсън с брутален нокаут в дебюта си в UFC

Гейбъл Стивсън оправда големите очаквания към себе си с впечатляващ дебют на събитието UFC 329, като победи Илайша Елисън с нокаут още в първия рунд.

Олимпийският шампион по борба направи само един опит за събаряне, но това не му попречи да нанесе серия от удари в един забавен, макар и кратък двубой. В крайна сметка Стивсън намери пролука с ляв прав, който разтърси Елисън, и оттам 26-годишният феномен просто продължи да нанася удари, докато опонентът му не се свлече на пода.

Краят настъпи в 2:31 минута на първия рунд, като Стивсън записа четвърта победа в младата си кариера и първа в UFC.

„За мен е чест да бъда тук, благодаря ви“, заяви Стивсън след победата си. „Забавно е. Това е голяма сцена. Времето ще покаже какво следва за мен. Аз съм страхотен атлет, страхотен човек. Времето ще разкаже тази история.“

Бойците в тежка категория започнаха да разменят тежки удари още от самото начало, като Стивсън използваше разнообразни ритници, включително няколко в коленете, научени от треньора му Джон Джоунс, преди да опита първото си събаряне. Елисън контрира ефективно с опит за "гилотина", което принуди Стивсън временно да се откаже от борбата си.

Стивсън порази Елисън с брутален ляв прав и няколко колена в тялото. Елисън отвърна с лакът, който накара Стивсън да отстъпи, но двукратният шампион по колежанска борба на САЩ се върна в боя веднага след това. Стивсън се върна в атака с експлозивен ляв прав, който отново разклати Елисън, и този път просто продължи да нанася последователни удари. Елисън най-накрая се свлече на пода, а Стивсън нанесе още един унищожителен удар, който официално сложи край на мача.

Стивсън е един от най-титулуваните спортисти, присъединявали се към редиците на UFC, и може би е най-добрият талант в тежка категория след идването на Джоунс в организацията преди няколко години. За Стивсън няма граници, като той внася така необходимия ентусиазъм в тежката дивизия.

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