Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Задава се епизод 2 на здравата битка между Лудогорец и Левски - на живо от Разград преди сблъсъка от 1/4-финалите за Купата
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Том Аспинал претърпя операция на двете очи, лекарите работят по възстановяването на зрението му

Том Аспинал претърпя операция на двете очи, лекарите работят по възстановяването на зрението му

  • 11 фев 2026 | 16:35
  • 308
  • 0

Шампионът на UFC в тежка категория Том Аспинал все още се възстановява, след като претърпя операция и на двете си очи в резултат на инцидента в мача му срещу Сирил Ган през октомври.

Първата защита на безспорната титла на Аспинал завърши без победител (no-contest) след двойно бъркане в очите. Противоречивият момент се случи, когато Ган протегна ръка по време на размяна на удари и два от пръстите му попаднаха в очите на шампиона. Битката беше незабавно спряна, но Аспинал не успя да възстанови зрението си достатъчно, за да продължи, което доведе до прекратяване на двубоя.

„След широко отразената му травма в очите, експертният екип на "Optegra" е горд да подкрепи ММА боеца и шампион на UFC в тежка категория Том Аспинал“, написаха лекарите на Аспинал в публикация в Instagram. „През последните месеци работим в тясно сътрудничество с него за възстановяването му.“

„След операцията на двете му очи, ние продължаваме пътя към връщането на зрението на Том до ниво, годно за битка“

Контузията остави Аспинал с влошено зрение и той все още не е определил срок кога би могъл да се състезава отново, докато продължава лечението за възстановяване на зрението си.

Това беше може би най-лошият възможен развой за Аспинал, който изчакваше повече от година за следващия си мач с надеждата да се изправи срещу Джон Джоунс в обединителен двубой за титлата. В крайна сметка Джоунс се отказа от мача и оваканти пояса си, което издигна Аспинал до статут на безспорен шампион. Впоследствие той беше насрочен да се бие с Ган в първата си официална защита, но бъркането в очите прекрати срещата само няколко минути след началото на първия рунд.

Веднага след инцидента изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт обяви планове за повторно организиране на двубоя на по-късна дата. Все още няма яснота кога това може да се случи.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

"Фолкън" триумфира на Държавното по таекуон-до ITF

"Фолкън" триумфира на Държавното по таекуон-до ITF

  • 11 фев 2026 | 12:35
  • 842
  • 0
Федерацията по борба ще допуска до първенствата само състезатели с български паспорт

Федерацията по борба ще допуска до първенствата само състезатели с български паспорт

  • 11 фев 2026 | 01:39
  • 3486
  • 0
Уордли срещу Дюбоа на пролет в Манчестър

Уордли срещу Дюбоа на пролет в Манчестър

  • 10 фев 2026 | 19:57
  • 1004
  • 0
Тофик Мусаев ще направи втори опит в UFC

Тофик Мусаев ще направи втори опит в UFC

  • 10 фев 2026 | 19:50
  • 437
  • 0
Рамбо е готов за битките в SENSHI Grand Prix

Рамбо е готов за битките в SENSHI Grand Prix

  • 10 фев 2026 | 17:43
  • 589
  • 0
Израел Адесаня обмисля оттегляне: Виждам финалната права

Израел Адесаня обмисля оттегляне: Виждам финалната права

  • 10 фев 2026 | 13:47
  • 639
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

Перфектната Лора Христова донесе втори медал на България от Милано – Кортина 2026

  • 11 фев 2026 | 16:23
  • 42233
  • 47
11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

11-те на Лудогорец и Левски, големи изненади в двата състава

  • 11 фев 2026 | 16:58
  • 14297
  • 15
Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

Арда елиминира Ботев след зрелищен мач в мъглата във Враца

  • 11 фев 2026 | 16:56
  • 24867
  • 16
Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

Ден 5 на ОИ в Милано - Кортина: България има своя втори медал

  • 11 фев 2026 | 16:57
  • 10430
  • 1
Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

Церемонията „Спортист на годината“ на живо на Sportal.bg на 25 февруари

  • 11 фев 2026 | 15:04
  • 2476
  • 0
Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

Лора Христова: Това е най-силното ми състезание досега

  • 11 фев 2026 | 16:34
  • 3458
  • 8