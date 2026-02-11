Том Аспинал претърпя операция на двете очи, лекарите работят по възстановяването на зрението му

Шампионът на UFC в тежка категория Том Аспинал все още се възстановява, след като претърпя операция и на двете си очи в резултат на инцидента в мача му срещу Сирил Ган през октомври.

Първата защита на безспорната титла на Аспинал завърши без победител (no-contest) след двойно бъркане в очите. Противоречивият момент се случи, когато Ган протегна ръка по време на размяна на удари и два от пръстите му попаднаха в очите на шампиона. Битката беше незабавно спряна, но Аспинал не успя да възстанови зрението си достатъчно, за да продължи, което доведе до прекратяване на двубоя.

„След широко отразената му травма в очите, експертният екип на "Optegra" е горд да подкрепи ММА боеца и шампион на UFC в тежка категория Том Аспинал“, написаха лекарите на Аспинал в публикация в Instagram. „През последните месеци работим в тясно сътрудничество с него за възстановяването му.“

„След операцията на двете му очи, ние продължаваме пътя към връщането на зрението на Том до ниво, годно за битка“

Контузията остави Аспинал с влошено зрение и той все още не е определил срок кога би могъл да се състезава отново, докато продължава лечението за възстановяване на зрението си.

Това беше може би най-лошият възможен развой за Аспинал, който изчакваше повече от година за следващия си мач с надеждата да се изправи срещу Джон Джоунс в обединителен двубой за титлата. В крайна сметка Джоунс се отказа от мача и оваканти пояса си, което издигна Аспинал до статут на безспорен шампион. Впоследствие той беше насрочен да се бие с Ган в първата си официална защита, но бъркането в очите прекрати срещата само няколко минути след началото на първия рунд.

Веднага след инцидента изпълнителният директор на UFC Дейна Уайт обяви планове за повторно организиране на двубоя на по-късна дата. Все още няма яснота кога това може да се случи.