Карлос Сайнц призна вината си за сблъсъка с Алекс Албон в неделя

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц призна, че той е виновен за катастрофата със съотборника си Алекс Албон към края на Гран при на Нидерландия през 2026 г.

В резултат на инцидента Албон отпадна от състезанието във Формула 1, като бе класиран на 17-о място. Сайнц успя да завърши 16-и, което бе последната позиция предвид броя на отпадналите автомобили.

A lock-up for Carlos resulted in a late-race collision for the Williams drivers 💥#F1 #DutchGP pic.twitter.com/DdQ8gv62sN — Formula 1 (@F1) August 23, 2026

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Това бе поредният злощастен уикенд за Уилямс, който иначе започна с позитивна нотка, след като отборът обяви, че и двамата му пилоти са удължили договорите си.

Сайнц заяви следното: „Борихме се за 15-о - 16-о място през целия уикенд. Ситуацията в състезанието постави Алекс зад мен с по-свежи гуми средно твърди гуми. Аз вече изпитвах сериозни затруднения с моите твърди гуми към края на надпреварата.

„Изведнъж, когато тръгнах да се защитавам, голяма неравност в зоната за спиране преди първи завой ме изненада. Това предизвика масивно блокиране на предните колела и с това нещо, очевидно, повлякох и Алекс със себе си, което е последното нещо, което искаш да направиш със съотборник“, добави той.

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„Честно казано, бях изненадан от тази голяма неравност и спирането, което предизвика огромно блокиране на предните гуми, от което не можах да се възстановя. Извинявам се за това и ще продължим напред като отбор. Мисля, че просто не сме там, където искаме да бъдем“, завърши с разочарование испанецът.

Албон даде спокоен коментар след сблъсъка: „Случват се такива неща. Не е добре за отбора – очевидно се извинихме на екипа, но това не е ситуация като тази между Верстапен и Рикардо в Баку“, каза той, визирайки противоречивия инцидент от Гран при на Азербайджан през 2018 г. между тогавашните съотборници в Ред Бул Рейсинг Макс Верстапен и Даниел Рикардо.

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„Със сигурност ще го прегледаме, но мисля, че той може би просто блокира гумите. Аз също се опитах да го избегна, но имахме щети, така че трябваше да се оттеглим“, заключи Албон.

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Снимки: Gettyimages