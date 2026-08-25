Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Карлос Сайнц призна вината си за сблъсъка с Алекс Албон в неделя

Карлос Сайнц призна вината си за сблъсъка с Алекс Албон в неделя

  • 25 авг 2026 | 12:29
  • 272
  • 0

Пилотът на Уилямс Карлос Сайнц призна, че той е виновен за катастрофата със съотборника си Алекс Албон към края на Гран при на Нидерландия през 2026 г.

В резултат на инцидента Албон отпадна от състезанието във Формула 1, като бе класиран на 17-о място. Сайнц успя да завърши 16-и, което бе последната позиция предвид броя на отпадналите автомобили.

Най-големият шеф на Ред Бул решава за Цолов и Лоусън за догодина?
Най-големият шеф на Ред Бул решава за Цолов и Лоусън за догодина?

Това бе поредният злощастен уикенд за Уилямс, който иначе започна с позитивна нотка, след като отборът обяви, че и двамата му пилоти са удължили договорите си.

Сайнц заяви следното: „Борихме се за 15-о - 16-о място през целия уикенд. Ситуацията в състезанието постави Алекс зад мен с по-свежи гуми средно твърди гуми. Аз вече изпитвах сериозни затруднения с моите твърди гуми към края на надпреварата.

„Изведнъж, когато тръгнах да се защитавам, голяма неравност в зоната за спиране преди първи завой ме изненада. Това предизвика масивно блокиране на предните колела и с това нещо, очевидно, повлякох и Алекс със себе си, което е последното нещо, което искаш да направиш със съотборник“, добави той.

Нико Розберг: Макс извади късмет при катастрофата, можеше да завърши много зле
Нико Розберг: Макс извади късмет при катастрофата, можеше да завърши много зле

„Честно казано, бях изненадан от тази голяма неравност и спирането, което предизвика огромно блокиране на предните гуми, от което не можах да се възстановя. Извинявам се за това и ще продължим напред като отбор. Мисля, че просто не сме там, където искаме да бъдем“, завърши с разочарование испанецът.

Албон даде спокоен коментар след сблъсъка: „Случват се такива неща. Не е добре за отбора – очевидно се извинихме на екипа, но това не е ситуация като тази между Верстапен и Рикардо в Баку“, каза той, визирайки противоречивия инцидент от Гран при на Азербайджан през 2018 г. между тогавашните съотборници в Ред Бул Рейсинг Макс Верстапен и Даниел Рикардо.

Хамилтън се извини за изригването си по радиото
Хамилтън се извини за изригването си по радиото

„Със сигурност ще го прегледаме, но мисля, че той може би просто блокира гумите. Аз също се опитах да го избегна, но имахме щети, така че трябваше да се оттеглим“, заключи Албон.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Нико Розберг: Макс извади късмет при катастрофата, можеше да завърши много зле

Нико Розберг: Макс извади късмет при катастрофата, можеше да завърши много зле

  • 25 авг 2026 | 10:44
  • 1016
  • 0
Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Арагон в MotoGP

  • 25 авг 2026 | 08:01
  • 1942
  • 0
Президентът на Аржентина лично ще преговаря с ФИА за място във Формула 1

Президентът на Аржентина лично ще преговаря с ФИА за място във Формула 1

  • 24 авг 2026 | 18:14
  • 1317
  • 2
Доменикали за бъдещето на Верстапен и завръщането на V8 моторите

Доменикали за бъдещето на Верстапен и завръщането на V8 моторите

  • 24 авг 2026 | 17:20
  • 1667
  • 1
Винялес пропуска и Арагон, отново ще го замести Еспаргаро

Винялес пропуска и Арагон, отново ще го замести Еспаргаро

  • 24 авг 2026 | 16:56
  • 703
  • 0
Големият шеф на Рейсинг Булс потвърди теста на Никола Цолов

Големият шеф на Рейсинг Булс потвърди теста на Никола Цолов

  • 24 авг 2026 | 16:13
  • 12054
  • 6
Виж всички

Водещи Новини

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

Левски срещу АЕК в най-скъпия мач в историята на българския футбол: следете всичко в реално време

  • 25 авг 2026 | 13:29
  • 21598
  • 53
Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

Отлични новини за ЦСКА два дни преди реванша с ОФИ

  • 25 авг 2026 | 12:20
  • 13268
  • 40
Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

Гръцки номер за Левски - оставиха част от "сините" да висят на пистата

  • 25 авг 2026 | 13:05
  • 6933
  • 9
Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

Босът на Ботев (Пд) "против" желанието на Левски: Дано отстранят АЕК, но защо да губим предимството си пред тях?

  • 25 авг 2026 | 13:21
  • 4405
  • 10
Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

Левски поиска преместване на мача с Ботев (Пд)

  • 25 авг 2026 | 10:40
  • 19506
  • 60
Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

Жоазиньо пред Sportal.bg: Левски постига страхотни резултати и има отлични шансове срещу АЕК!

  • 25 авг 2026 | 07:49
  • 19497
  • 5