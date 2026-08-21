Лидерът в шампионата потвърди за наказание на "Монца"

Италианският пилот на Мерцедес Андреа Кими Антонели потвърди, че ще изтърпи наказание с преместване назад на стартовата решетка за Гран При на Италия, въпреки че това е домашното му състезание.

Всеки пилот във Формула 1 разполага с определен брой компоненти за задвижващата система, които може да използва през сезона, преди да получи наказания. Някои състезатели тази година вече бяха санкционирани за превишаване на квотата, но досега това не се беше случвало на пилотите на Мерцедес, които се радват на силен старт на сезона.

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Въпреки това Антонели и съотборникът му Джордж Ръсел са на ръба на наказание, като италианецът вече потвърди, че ще изтърпи санкцията си на „Монца“ следващия месец.

„Ще го направим на „Монца“ - заяви Антонели, цитиран от „Ла Гадзета дело Спорт“. - Това е една от най-лесните писти за изпреварвания.“

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Състезанието в Италия ще се проведе след Гран При на Нидерландия този уикенд, с което спортът се завръща след лятната си почивка.

Въпреки че наказанието сериозно ще намали шансовете му за триумф на родна земя, Антонели настоя, че решението е взето в интерес на битката за титлата, където той трябва да защитава преднина от 50 точки.

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„Вярно е, че това е домашното ми състезание, но в момента мисля повече за шампионата - каза той. - Тъй като неизбежно ще трябва да получим наказание в някакъв момент от сезона, трябва да преценя къде мога да си дам най-добрия шанс да наваксам позиции и да постигна добър резултат.

„Ето защо „Монца“ определено е начело в списъка за наказанието и ще се опитаме да се възстановим, за да направим добро състезание пред феновете.“

Програма на уикенда за Гран При на Нидерландия във Формула 1

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Снимки: Gettyimages