Босът на Локо (София): Трябва ни една победа, за да се отпушим

Собственикът на Локомотив София Веселин Стоянов сподели очакванията си за предстоящия двубой с ЦСКА. Както е известно, по желание на червените той бе изместен от понеделник за неделя от 21:15 часа.

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"Очаквам да се получи хубаво софийско дерби. Не бих казал, че можем да говорим за някакво предимство за Локомотив предвид сгъстения цикъл, в който играе ЦСКА. Все пак противникът разполага с много добър отбор. Не смятам, че участието им в евротурнирите ще окаже някакво влияние върху представянето им. За преместването на мача? Те се допитаха до нас и ние се съгласихме. Ще дойде и повече публика, все пак двубоят ще е в неделя. Но не сме мислили върху този аспект, а просто да бъдем колегиални и полезни", заяви Стоянов пред "Тема Спорт".

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Босът на столичните железничари коментира и трудното начало на сезона. След пет кръга червено-черните нямат победа, като записаха две равенства и инкасираха три поражения. Въпреки това Стоянов е оптимист за представянето на тима в следващите двубои и посочи какво е нужно, за да си дойдат нещата на мястото.

"Притеснение нямаме. Защото отборът все още се напасва. А в крайна сметка играхме и срещу най-силните отбори, както ще бъде и с ЦСКА в неделя. Всичко е нормално, нещата ще си дойдат на мястото. Тимът ще се отпуши. Просто ни трябва една победа и ще тръгнем нагоре. Разполагаме с много качествен треньор и добри състезатели, така че е необходимо малко време и търпение. На всеки му се иска успехите да дойдат веднага. Някой път не става така, затова е нужна подкрепа и вяра. Ще се получат нещата. Няма място за притеснение. В интерес на истината направихме силни мачове. Нямаме слаб двубой, но и малко шанс ни липсваше. Рано или късно ще дойде и късметът", добави още той.

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