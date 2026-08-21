Кадрови проблеми в Черноморец (Балчик)

Тревоги за Ивайло Станчев, треньор на Черноморец (Балчик) преди старта на Североизточната Трета лига. Свързани са с проблеми по състава за гостуването в Попово, където ще играе с местния Черноломец. От състава на Балчик отпадат Иван Жечков и Ивайло Попов, които лекуват разтежения. Участието на Максим Маринов също не е сигурно, тъй като има забавяне в разтрогването на договора му с Фратрия. Все още се чака решението на Спортно-техническата комисия. Шансовете Маринов да се изправи срещу Черноломец са минимални.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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