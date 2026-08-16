Черноморец (Балчик) громи за купата на АФЛ

Черноморец (Балчик) победи у дома Устрем (Дончево) с 5:1. Срещата е от първия квалификационен кръг на Североизточна България от турнира за купата на Аматьорската футболна лига. Първата голова възможност беше пред вратата на домакините, но Валери Дойчев я пропиля. Йоан Киров даде тон за разгрома с гола си в 17-ата минута. Скоро Мартин Янакиев удвои. В 30-ата минута Виктор Христов спечели дузпа, но вратаря на отбора от Балчик Стефан Петков спаси удара му от бялата точка. Секунди по-късно Стефан Митев направи резултата категоричен. Скоро, той се разписа още веднъж. След почивката, Пламен Шестаков реализира почетното попадение за гостите. Съотборникът му Дамян Петров пък стреля в гредата. Никола Недков заби петия гол за Черноморец.

Снимка: chernomoretsbalchik.com

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