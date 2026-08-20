Светослав Гоцев: Левски остава завинаги в сърцето ми!

Емоциите около спечеления финал избухнаха и бързо отшумяха... Скоро всичко започва отначало, но без капитана Светослав Гоцев на игрището. Вижте посланието на Слави в края на неговата кариера:

Светослав Гоцев: Най-ценното, на което ме научи спортът са дисциплина и ред

"Пет години... Над 150 мача за Левски! След безброй тренировки, лагери, мачове, победи, загуби, контузии, битки и емоции … днес за мен не е просто ден. Днес е денят, в който казвам: "Благодаря на спорта!"

Светослав Гоцев: Левски е моят дом и затова избрах да остана

Когато за първи път влязох в залата, бях едно обикновено момче от Брезник. Не съм си и представял, че ще облека националната фланелка и ще бъда капитан на Левски. Клубът ме прие в труден за мен момент. Бях контузен, имах проблем с рамото и не знаех дали ще продължа да се състезавам. Те успяха да повярват в мен, възстанових се и заедно спечелихме седем трофея.

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Всички трофеи имат специално място в моето сърце, но най-специална си остава първата ни шампионска титла. Спомням си колко трудно спечелена беше тя. Губехме 0 на 2 срещу ЦСКА, но успяхме да спечелим! Благодаря на всички, които споделиха прегръдките след победа и тишината след загуба. Благодаря на феновете за търпението, за любовта и за това, че ме държахте здраво на земята. Като капитан на Левски, клубът се превърна в мой дом. Той винаги ще остане в сърцето ми!

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Благодаря на Левски София, че ми дава възможността да остана близо до волейбола, а именно в ролята на треньор. Надявам се на младите да предам борбения дух, мотивацията и дисциплината, която съм изградил през годините."

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