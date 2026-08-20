Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Волейбол
  3. Светослав Гоцев: Левски остава завинаги в сърцето ми!

Светослав Гоцев: Левски остава завинаги в сърцето ми!

  • 20 авг 2026 | 20:45
  • 725
  • 1

Емоциите около спечеления финал избухнаха и бързо отшумяха... Скоро всичко започва отначало, но без капитана Светослав Гоцев на игрището. Вижте посланието на Слави в края на неговата кариера:

Светослав Гоцев: Най-ценното, на което ме научи спортът са дисциплина и ред
Светослав Гоцев: Най-ценното, на което ме научи спортът са дисциплина и ред

"Пет години... Над 150 мача за Левски! След безброй тренировки, лагери, мачове, победи, загуби, контузии, битки и емоции … днес за мен не е просто ден. Днес е денят, в който казвам: "Благодаря на спорта!"

Светослав Гоцев: Левски е моят дом и затова избрах да остана
Светослав Гоцев: Левски е моят дом и затова избрах да остана

Когато за първи път влязох в залата, бях едно обикновено момче от Брезник. Не съм си и представял, че ще облека националната фланелка и ще бъда капитан на Левски.

Клубът ме прие в труден за мен момент. Бях контузен, имах проблем с рамото и не знаех дали ще продължа да се състезавам. Те успяха да повярват в мен, възстанових се и заедно спечелихме седем трофея.

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка
Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

Всички трофеи имат специално място в моето сърце, но най-специална си остава първата ни шампионска титла. Спомням си колко трудно спечелена беше тя. Губехме 0 на 2 срещу ЦСКА, но успяхме да спечелим!

Благодаря на всички, които споделиха прегръдките след победа и тишината след загуба. Благодаря на феновете за търпението, за любовта и за това, че ме държахте здраво на земята. Като капитан на Левски, клубът се превърна в мой дом. Той винаги ще остане в сърцето ми!

Левски обяви състава си за новия сезон в WINBET Супер волей
Левски обяви състава си за новия сезон в WINBET Супер волей

Благодаря на Левски София, че ми дава възможността да остана близо до волейбола, а именно в ролята на треньор. Надявам се на младите да предам борбения дух, мотивацията и дисциплината, която съм изградил през годините."

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Волейбол

Самуеле Папи води италианските звезди в бенефиса на Салпаров

Самуеле Папи води италианските звезди в бенефиса на Салпаров

  • 20 авг 2026 | 16:02
  • 689
  • 0
Турция удари Испания на старта на Мондиала U17

Турция удари Испания на старта на Мондиала U17

  • 20 авг 2026 | 15:56
  • 789
  • 0
България U20 с втора загуба на европейската квалификация в Мостар

България U20 с втора загуба на европейската квалификация в Мостар

  • 20 авг 2026 | 15:38
  • 2091
  • 4
Кметът на Монтана Златко Живков прие в общината баскетболния и волейболния отбор на града

Кметът на Монтана Златко Живков прие в общината баскетболния и волейболния отбор на града

  • 20 авг 2026 | 13:32
  • 1550
  • 5
Русия с ударно завръщане в европейския волейбол

Русия с ударно завръщане в европейския волейбол

  • 19 авг 2026 | 21:10
  • 5460
  • 9
Александра Миланова: Готвим се за приятна изненада на Евроволей, падението в Лигата на нациите ни е обеца

Александра Миланова: Готвим се за приятна изненада на Евроволей, падението в Лигата на нациите ни е обеца

  • 19 авг 2026 | 20:51
  • 1101
  • 3
Виж всички

Водещи Новини

ОФИ 1:0 ЦСКА, много сериозни пропуски на "червените"

ОФИ 1:0 ЦСКА, много сериозни пропуски на "червените"

  • 20 авг 2026 | 21:48
  • 68318
  • 254
Солидна "червена" агитка на "Панкратио"

Солидна "червена" агитка на "Панкратио"

  • 20 авг 2026 | 21:09
  • 5783
  • 32
Феновете на ЦСКА с шествие до стадиона в Крит

Феновете на ЦСКА с шествие до стадиона в Крит

  • 20 авг 2026 | 20:47
  • 5484
  • 6
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 24641
  • 37
Плейофният кръг в Лига Европа предлага много голове и изненади, Бенфика с ранен аванс

Плейофният кръг в Лига Европа предлага много голове и изненади, Бенфика с ранен аванс

  • 20 авг 2026 | 18:01
  • 15335
  • 7
Лига на конференциите: Борац вкара два гола в Исландия

Лига на конференциите: Борац вкара два гола в Исландия

  • 20 авг 2026 | 21:48
  • 10961
  • 5