Левски обяви състава си за новия сезон в WINBET Супер волей

Шампионите от последните три години от Левски София обявиха своя състав за новия сезон в WINBET Супер волей.

Старши треньорът на „сините“ Николай Желязков ще разчита на общо 22-ма състезатели, като част от тях вече стартираха подготовка в зала „Левски София“. Към тях поетапно ще се присъединят и останалите играчи, които към момента са ангажирани с националните отбори в различните възрастови групи.

Състав на Левски София за сезон 2026/27 в WINBET Супер волей:



Старши треньор - Николай Желязков

Помощник треньор - Христо Цветанов

Статистик - Антонио Иванов

Кондиционен треньор - Йордан Георгиев

Физиотерапевт - Емил Цековски

Разпределители:

Антон Станчев

Петко Петков

Пьотр Маринов

Либера:

Димитър ДобревЮ

Ивайло Донов

Деан Лаков

Централни блокировачи:

Лазар Бучков

Николай Николаев

Адриан Ганев

Мартин Тотков

Даниил Ръчиу

Георги Димитров

Посрещачи:

Тодор Скримов

Гордан Люцканов

Светослав Иванов

Мартин Татаров

Филип Марински

Калоян Дрезгачев

Йоан Костадинов

Диагонали:

Кристиан Титрийски

Димитър Пейчинов

Михаил Михайлов

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