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Левски обяви състава си за новия сезон в WINBET Супер волей

  • 11 авг 2026 | 10:58
  • 2029
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Левски обяви състава си за новия сезон в WINBET Супер волей

Шампионите от последните три години от Левски София обявиха своя състав за новия сезон в WINBET Супер волей.

Старши треньорът на „сините“ Николай Желязков ще разчита на общо 22-ма състезатели, като част от тях вече стартираха подготовка в зала „Левски София“. Към тях поетапно ще се присъединят и останалите играчи, които към момента са ангажирани с националните отбори в различните възрастови групи.

Състав на Левски София за сезон 2026/27 в WINBET Супер волей:

Старши треньор - Николай Желязков
Помощник треньор - Христо Цветанов
Статистик - Антонио Иванов
Кондиционен треньор - Йордан Георгиев
Физиотерапевт - Емил Цековски

Разпределители:
Антон Станчев
Петко Петков
Пьотр Маринов

Либера:
Димитър ДобревЮ
Ивайло Донов
Деан Лаков

Централни блокировачи:
Лазар Бучков
Николай Николаев
Адриан Ганев
Мартин Тотков
Даниил Ръчиу
Георги Димитров

Посрещачи:
Тодор Скримов
Гордан Люцканов
Светослав Иванов
Мартин Татаров
Филип Марински
Калоян Дрезгачев
Йоан Костадинов

Диагонали:
Кристиан Титрийски
Димитър Пейчинов
Михаил Михайлов

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