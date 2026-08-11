Левски обяви състава си за новия сезон в WINBET Супер волей

Шампионите от последните три години от Левски София обявиха своя състав за новия сезон в WINBET Супер волей.
Старши треньорът на „сините“ Николай Желязков ще разчита на общо 22-ма състезатели, като част от тях вече стартираха подготовка в зала „Левски София“. Към тях поетапно ще се присъединят и останалите играчи, които към момента са ангажирани с националните отбори в различните възрастови групи.
Състав на Левски София за сезон 2026/27 в WINBET Супер волей:
Старши треньор - Николай Желязков
Помощник треньор - Христо Цветанов
Статистик - Антонио Иванов
Кондиционен треньор - Йордан Георгиев
Физиотерапевт - Емил Цековски
Разпределители:
Антон Станчев
Петко Петков
Пьотр Маринов
Либера:
Димитър ДобревЮ
Ивайло Донов
Деан Лаков
Централни блокировачи:
Лазар Бучков
Николай Николаев
Адриан Ганев
Мартин Тотков
Даниил Ръчиу
Георги Димитров
Посрещачи:
Тодор Скримов
Гордан Люцканов
Светослав Иванов
Мартин Татаров
Филип Марински
Калоян Дрезгачев
Йоан Костадинов
Диагонали:
Кристиан Титрийски
Димитър Пейчинов
Михаил Михайлов