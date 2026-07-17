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  3. Светослав Гоцев: Най-ценното, на което ме научи спортът са дисциплина и ред

Светослав Гоцев: Най-ценното, на което ме научи спортът са дисциплина и ред

  • 17 юли 2026 | 21:47
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"Знаем, че като тренировката започва в 8, 8 без 15 си в залата", отговори брезничанинът и почетен гражданин на Брезник Светослав Гоцев на въпрос на Zapadno.com кое е най-ценното, на което волейболът го е научил.

Общинският съвет в Брезник реши волейболистът Светослав Гоцев да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин“
Общинският съвет в Брезник реши волейболистът Светослав Гоцев да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин“

В края на месец юни при откриването на тазгодишното издание на Граовския събор "Видовден" на Светослав Гоцев бе връчено званието "Почетен гражданин на Брезник". Тогава кметът на община Брезник Васил Узунов му подари икона със закрилницата на града – света Петка.

Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка
Изповедта на един "син“ шампион: Светослав Гоцев за успехите с Левски и емоциите с националната фланелка

През месец май Светослав Гоцев обяви край на своята кариера като волейболист. За всичките тези години откакто играе на волейболния терен най-ценното, на което се е научил са дисциплина и цел.

Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера
Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера

"Да кажем с две думи набързо най-ценното. Знаем, че като тренировката започва в 8, 8 без 15 си в залата. Така, че бих казал на ред и дисциплина", каза волейболният шампион.

Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!
Светослав Гоцев: За мен е истинска чест и отговорност да бъда част от Левски!

След оттеглянето си като волейболист Светослав Гоцев е треньор по волейбол на младежите до 18 години, които тренират във волейболен клуб Левски.

Светослав Гоцев: Левски е моят дом и затова избрах да остана
Светослав Гоцев: Левски е моят дом и затова избрах да остана

"Това мисля, че е ествения преход от един спортист, волейболист към треньорството. Дали ще се занимавам по-нататък с това не мога да кажа. Сега ми се иска да бъда поне наполовина успешен треньор колкото и състезател. Но дали това ще стане не мога да кажа", отговори волейболният ас от Брезник.

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