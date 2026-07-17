Светослав Гоцев: Най-ценното, на което ме научи спортът са дисциплина и ред

"Знаем, че като тренировката започва в 8, 8 без 15 си в залата", отговори брезничанинът и почетен гражданин на Брезник Светослав Гоцев на въпрос на Zapadno.com кое е най-ценното, на което волейболът го е научил.

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В края на месец юни при откриването на тазгодишното издание на Граовския събор "Видовден" на Светослав Гоцев бе връчено званието "Почетен гражданин на Брезник". Тогава кметът на община Брезник Васил Узунов му подари икона със закрилницата на града – света Петка.

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През месец май Светослав Гоцев обяви край на своята кариера като волейболист. За всичките тези години откакто играе на волейболния терен най-ценното, на което се е научил са дисциплина и цел.

Светослав Гоцев сложи край на славната си кариера

"Да кажем с две думи набързо най-ценното. Знаем, че като тренировката започва в 8, 8 без 15 си в залата. Така, че бих казал на ред и дисциплина", каза волейболният шампион.

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След оттеглянето си като волейболист Светослав Гоцев е треньор по волейбол на младежите до 18 години, които тренират във волейболен клуб Левски.

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"Това мисля, че е ествения преход от един спортист, волейболист към треньорството. Дали ще се занимавам по-нататък с това не мога да кажа. Сега ми се иска да бъда поне наполовина успешен треньор колкото и състезател. Но дали това ще стане не мога да кажа", отговори волейболният ас от Брезник.

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