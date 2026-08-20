Треньорът на Чехия: Не бива да се подценява нито един отбор

Селекционерът на женския национален отбор на Чехия Йоанис Атанасопулос сподели преди старта на ЕвроВолей 2026 утре, на който са съдомакини, че не бива да се подценява нито един отбор в предварителната група, сред които е и България.

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"В много трудна група сме, една от най-трудните. Сърбия е страхотен отбор, както и останалите - Украйна, България, Гърция и Австрия, също не бива да се подценяват. Както казах, трябва да се фокусираме мач по мач. Не трябва да си поставяме цел, но със сигурност искаме да спечелим всички мачове", заяви Атанасопулос.

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"Ние сме отбор. Нямаме някой, който може да вкара 50 точки във всеки мач, затова се опитваме да бъдем търпеливи, когато имаме трудни ситуации. Когато някой има лош момент, всеки се опитва да помогне. Мисля, че това е една от силните ни страни", каза още селекционерът на Чехия.

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Снимки: volleyballworld.com

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