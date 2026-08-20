Рение де Ридер изпрати сериозна заплаха към Роман Долидзе

Рение де Ридер е развълнуван да се завърне към най-добрата си форма, като се завърне обратно в полутежка категория.

Де Ридер (21-4) ще се изправи срещу Роман Долидзе (15-5) в основната карта на събитието UFC Fight Night 285, което ще се проведе в „Голдън 1 Сентър“ в Сакраменто тази събота (неделя сутрин българско време).

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Що се отнася до уроците, научени от серията му от две поредни загуби, Де Ридер искрено вярва, че тежките сваляния на килограми са били основната причина за спада в представянето му.

„Основно е свалянето на килограми“, заяви Де Ридер. „Знам на какво съм способен. В последния си мач не успях да натисна толкова силно, колкото ми се искаше. Не можах да се боря толкова много и просто ще се върна към всичко, в което съм добър, в събота вечер.“

Подобно на Де Ридер, Долидзе също ще направи своя преход към полутежка категория.

„Това е перфектен двубой“, каза Де Ридер. „Дава ми малко време след това да кача още маса. Така че съм много доволен от този мач. Той е ветеран. От много дълго време е в играта. Дълго време беше в топ 10 на средна категория и да, това е страхотен двубой... Не знам. Просто ще убия този кучи син.“

Де Ридер беше на прага на битка за титлата, преди загубите от Брендън Алън и Кайо Боральо да го отдалечат от целта. Сега той планира да продължи оттам, откъдето е спрял, но в полутежка категория.

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„В тази игра винаги трябва да се доказваме“, каза Де Ридер. „Всеки следващ мач е най-важният. Но мисля, че ако успея да го довърша, особено ако го направя по зрелищен начин, следващият ми съперник ще бъде боец от топ 10. Мисля, че всичко е в моите ръце. Ако се справя така, както знам, че мога, скоро ще бъда отново на върха.“

Честите битки и непрекъснатото сваляне на килограми са попречили на представянето на Де Ридер, но сега, когато ще трябва да сваля с 10 килограма по-малко, натовареният график може да продължи.

„Да, с този темп, защото ще мога да се възстановявам много по-добре“, каза Де Ридер. „И мисля, че в UFC е много ценно да си активен и да показваш, че си готов за битка, да се възползваш от възникващите възможности. Планирам скоро да се завърна в октагона.“

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