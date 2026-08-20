Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Рение де Ридер изпрати сериозна заплаха към Роман Долидзе

Рение де Ридер изпрати сериозна заплаха към Роман Долидзе

  • 20 авг 2026 | 16:15
  • 211
  • 0
Рение де Ридер изпрати сериозна заплаха към Роман Долидзе

Рение де Ридер е развълнуван да се завърне към най-добрата си форма, като се завърне обратно в полутежка категория.

Де Ридер (21-4) ще се изправи срещу Роман Долидзе (15-5) в основната карта на събитието UFC Fight Night 285, което ще се проведе в „Голдън 1 Сентър“ в Сакраменто тази събота (неделя сутрин българско време).

Антъни Ернандес и Грегъри Родригес оглавяват завръщането на UFC в Сакраменто
Антъни Ернандес и Грегъри Родригес оглавяват завръщането на UFC в Сакраменто

Що се отнася до уроците, научени от серията му от две поредни загуби, Де Ридер искрено вярва, че тежките сваляния на килограми са били основната причина за спада в представянето му.

„Основно е свалянето на килограми“, заяви Де Ридер. „Знам на какво съм способен. В последния си мач не успях да натисна толкова силно, колкото ми се искаше. Не можах да се боря толкова много и просто ще се върна към всичко, в което съм добър, в събота вечер.“

Подобно на Де Ридер, Долидзе също ще направи своя преход към полутежка категория.

„Това е перфектен двубой“, каза Де Ридер. „Дава ми малко време след това да кача още маса. Така че съм много доволен от този мач. Той е ветеран. От много дълго време е в играта. Дълго време беше в топ 10 на средна категория и да, това е страхотен двубой... Не знам. Просто ще убия този кучи син.“

Де Ридер беше на прага на битка за титлата, преди загубите от Брендън Алън и Кайо Боральо да го отдалечат от целта. Сега той планира да продължи оттам, откъдето е спрял, но в полутежка категория.

Де Ридер сменя категорията след загубата на UFC 326
Де Ридер сменя категорията след загубата на UFC 326

„В тази игра винаги трябва да се доказваме“, каза Де Ридер. „Всеки следващ мач е най-важният. Но мисля, че ако успея да го довърша, особено ако го направя по зрелищен начин, следващият ми съперник ще бъде боец от топ 10. Мисля, че всичко е в моите ръце. Ако се справя така, както знам, че мога, скоро ще бъда отново на върха.“

Честите битки и непрекъснатото сваляне на килограми са попречили на представянето на Де Ридер, но сега, когато ще трябва да сваля с 10 килограма по-малко, натовареният график може да продължи.

„Да, с този темп, защото ще мога да се възстановявам много по-добре“, каза Де Ридер. „И мисля, че в UFC е много ценно да си активен и да показваш, че си готов за битка, да се възползваш от възникващите възможности. Планирам скоро да се завърна в октагона.“

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Карлос Пратес разкритикува Махачев: Той е скучен

Карлос Пратес разкритикува Махачев: Той е скучен

  • 20 авг 2026 | 16:02
  • 241
  • 0
Бивш съперник на Дипчиков ще се бори на RAF 14

Бивш съперник на Дипчиков ще се бори на RAF 14

  • 20 авг 2026 | 11:26
  • 898
  • 0
Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

  • 20 авг 2026 | 10:28
  • 463
  • 0
Жан Силва получи нов опонент за UFC Ноче

Жан Силва получи нов опонент за UFC Ноче

  • 20 авг 2026 | 10:25
  • 375
  • 0
Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба

Мартин Шишеков не успя да преодолее репешажите на Световното първенство по борба

  • 19 авг 2026 | 22:27
  • 1211
  • 1
Четирима наши боксьори в Топ 5 на Европа при 19-годишните

Четирима наши боксьори в Топ 5 на Европа при 19-годишните

  • 19 авг 2026 | 17:45
  • 928
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

Легенда на "армейците" и ОФИ: Щастлив съм от поканата на ЦСКА, правим опасни атаки и бележим голове, по-добри сме

  • 20 авг 2026 | 10:45
  • 22900
  • 50
Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

Европоходът на ЦСКА продължава през Крит

  • 20 авг 2026 | 07:30
  • 25178
  • 133
България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

България с повече отбори в Европа от държави пред нас в УЕФА

  • 20 авг 2026 | 14:18
  • 10710
  • 7
Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

Адалберт Зафиров: ЦСКА показа как се играе срещу силни отбори, оптимист съм за мачовете с ОФИ Крит

  • 20 авг 2026 | 08:00
  • 8995
  • 38
Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

Много неизвестни в плейофите на Лига Европа

  • 20 авг 2026 | 06:59
  • 6906
  • 4
48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

48 отбора са на последното стъпало преди основната фаза на Лигата на конференциите

  • 20 авг 2026 | 07:22
  • 6005
  • 5