Антъни Ернандес и Грегъри Родригес оглавяват завръщането на UFC в Сакраменто

Местният любимец в Сакраменто Антъни Ернандес се изправя срещу бразилската машина Грегъри Родригес в "Golden 1 Center". Октагонът се завръща в столицата на Калифорния с ключов сблъсък в средна категория

Октагонът се завръща в Сакраменто за първи път от юли 2019 г. На 22 август 2026 г. галавечерта в зала "Golden 1 Center" ще бъде оглавена от интригуващ сблъсък в средна категория между местната звезда Антъни "Флъфи" Ернандес и бразилския боец Грегъри "Робокоп" Родригес.

Антъни Ернандес търси ново изкачване към върха

32-годишният Антъни Ернандес (15-3 MMA, 9-3 UFC), който тренира в близкия Ел Дорадо Хилс, влиза в първия си двубой в UFC с домакинско преимущество. Ернандес бе в серия от осем поредни победи, преди да претърпи поражение през февруари от бившия шампион Шон Стрикланд. Въпреки това статистика му в дивизията остава впечатляваща – той държи рекорда за най-много поваляния в историята на средна категория на UFC с общо 54 тейкдауна, а 12 от неговите 15 победи в кариерата са постигнати преди финалния гонг (включително 5 събмишъна в UFC).

Грегъри Родригес и неговият нокаутиращ удар

Срещу него се изправя 34-годишният бразилец Грегъри Родригес (19-6 MMA, 10-3 UFC), който се намира във великолепна форма след три поредни победи и шест успеха в последните си седем сблъсъка. Осемкратният шампион на родината си по бразилско жиу-жицу разполага със солидна защита срещу събаряния (75%) и изключителна ударна мощ – 15 от неговите 19 победи са постигнати с КО/ТКО.

Останалата част от бойната карта

Основната карта на UFC Сакраменто включва още вълнуващи битки: при тежките Сергей Спивак среща Витор Петрино, в полутежка категория Рениер де Ридер се изправя срещу Роман Долидзе, Маркел Медерос ще се изправи срещу Мейсън Джоунс в лека категория, а Карли Джудис излиза срещу Жейсла Чавес при жените в категория муха.

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