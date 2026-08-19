Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Антъни Ернандес и Грегъри Родригес оглавяват завръщането на UFC в Сакраменто

Антъни Ернандес и Грегъри Родригес оглавяват завръщането на UFC в Сакраменто

  • 19 авг 2026 | 11:12
  • 447
  • 0
Антъни Ернандес и Грегъри Родригес оглавяват завръщането на UFC в Сакраменто

Местният любимец в Сакраменто Антъни Ернандес се изправя срещу бразилската машина Грегъри Родригес в "Golden 1 Center". Октагонът се завръща в столицата на Калифорния с ключов сблъсък в средна категория

Октагонът се завръща в Сакраменто за първи път от юли 2019 г. На 22 август 2026 г. галавечерта в зала "Golden 1 Center" ще бъде оглавена от интригуващ сблъсък в средна категория между местната звезда Антъни "Флъфи" Ернандес и бразилския боец Грегъри "Робокоп" Родригес.

Антъни Ернандес търси ново изкачване към върха

32-годишният Антъни Ернандес (15-3 MMA, 9-3 UFC), който тренира в близкия Ел Дорадо Хилс, влиза в първия си двубой в UFC с домакинско преимущество. Ернандес бе в серия от осем поредни победи, преди да претърпи поражение през февруари от бившия шампион Шон Стрикланд. Въпреки това статистика му в дивизията остава впечатляваща – той държи рекорда за най-много поваляния в историята на средна категория на UFC с общо 54 тейкдауна, а 12 от неговите 15 победи в кариерата са постигнати преди финалния гонг (включително 5 събмишъна в UFC).

Грегъри Родригес и неговият нокаутиращ удар

Срещу него се изправя 34-годишният бразилец Грегъри Родригес (19-6 MMA, 10-3 UFC), който се намира във великолепна форма след три поредни победи и шест успеха в последните си седем сблъсъка. Осемкратният шампион на родината си по бразилско жиу-жицу разполага със солидна защита срещу събаряния (75%) и изключителна ударна мощ – 15 от неговите 19 победи са постигнати с КО/ТКО.

Останалата част от бойната карта

Основната карта на UFC Сакраменто включва още вълнуващи битки: при тежките Сергей Спивак среща Витор Петрино, в полутежка категория Рениер де Ридер се изправя срещу Роман Долидзе, Маркел Медерос ще се изправи срещу Мейсън Джоунс в лека категория, а Карли Джудис излиза срещу Жейсла Чавес при жените в категория муха.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Бойни спортове

Завръщането на Дейвид Бенавидес е планирано за декември

Завръщането на Дейвид Бенавидес е планирано за декември

  • 19 авг 2026 | 10:57
  • 296
  • 0
Джони Уокър ще направи своя дебют в тежка категория на UFC 332

Джони Уокър ще направи своя дебют в тежка категория на UFC 332

  • 19 авг 2026 | 10:47
  • 377
  • 0
Еди Хърн: Трябва да съдя Дейна Уайт

Еди Хърн: Трябва да съдя Дейна Уайт

  • 19 авг 2026 | 10:27
  • 448
  • 0
Мартин Шишеков отиде на репешажите на Световното за младежи до 20 години

Мартин Шишеков отиде на репешажите на Световното за младежи до 20 години

  • 19 авг 2026 | 02:47
  • 1270
  • 0
Станаха ясни съперниците на Риков, Наковски и Мирчев за SENSHI 33

Станаха ясни съперниците на Риков, Наковски и Мирчев за SENSHI 33

  • 18 авг 2026 | 17:35
  • 659
  • 0
Ивет Горанова вдъхнови над 120 таекуондисти по време на лагера им в Панагюрище

Ивет Горанова вдъхнови над 120 таекуондисти по време на лагера им в Панагюрище

  • 18 авг 2026 | 17:31
  • 730
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

Голямата битка остана без победител в София - мечтата за Левски все още е постижима

  • 18 авг 2026 | 23:56
  • 224472
  • 1141
ЦСКА вече е в Гърция

ЦСКА вече е в Гърция

  • 19 авг 2026 | 12:41
  • 390
  • 0
Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

Нападател на ЦСКА аут за мачовете с ОФИ, "червените" го замениха с друг

  • 19 авг 2026 | 07:23
  • 29239
  • 27
Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

Тити Папазов в битката за президент на БФБаскетбол: Аз ще победя!

  • 19 авг 2026 | 06:17
  • 8785
  • 37
Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

Четири мача затварят първия тур от плейофите в Шампионската лига

  • 19 авг 2026 | 07:06
  • 9244
  • 0
Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

Гърците останаха респектирани от атмосферата в София и са притеснени, че АЕК е изпуснал Левски

  • 19 авг 2026 | 07:56
  • 25517
  • 31