Де Ридер сменя категорията след загубата на UFC 326

Рение де Ридер приключи с участията си в средна категория – поне засега. Бившият шампион на ONE в две дивизии обяви плановете си да се премести в полутежка категория след последната си загуба от Кайо Боральо на UFC 326. Още преди двубоя Де Ридер намекна, че преминаването в дивизията до 93 кг. е възможна стъпка в бъдещето му, но след второто си поредно поражение в октагона, той взе решението да смени категорията веднага.

„Не ми достигна малко“, заяви Де Ридер в обръщение към съотборниците си в Instagram. „Мисля, че мачът можеше да отиде и в двете посоки, но най-важното е, че съм щастлив, че си върнах тялото. Успях да изиграя три тежки рунда. Мисля, че имам още много какво да покажа. Донесох ви понички, защото ми трябвате тежки, трябвате ми силни, защото идвам в категория до 205 либри, бейби“, добави той.

Нидерландецът прекара значителна част от кариерата си, състезавайки се в полутежка категория, докато беше в ONE Championship.

След неубедителното си представяне срещу Брендън Алън през 2025 г., Де Ридер призна, че е трябвало да направи промени в тренировките и подготовката си, след като се е изтощил само няколко минути след началото на битката. Въпреки че заяви, че е успял да върне всичко в правилния коловоз преди UFC 326, той все пак претърпя загуба с единодушно съдийско решение.

Сега Де Ридер ще опита късмета си в лека-тежка категория, която може да се определи като значително по-слабо конкурентна от средната, така че вероятно няма да му отнеме много време, за да окаже влияние.