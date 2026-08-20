България U20 с втора загуба на европейската квалификация в Мостар

Националният отбор на България за девойки до 20 години допусна втора загуба на Балканиадата в Мостар (Босна и Херцеговина), която се явява и европейска квалификация. Воденият от Денислав Димитров тим отстъпи на Русия с 1:3 (21:25, 25:18, 22:25, 14:25) във втората си среща от Група В на турнира, игран този следобед.

Така българските момичета загубиха шансове за класиране на полуфиналите и ще играят за разпределение на местата от 5-о до 8-о, след като вече са с две поредни поражения и без спечелена точка. Утре (21 август) България ще играе срещу Сърбия в последния си мач от групата. Двубоят е отново от 13,00 часа българско време.

България U20 загуби от Турция в европейските квалификации в Мостар

Най-резултатна за България стана Божидара Иванова с 18 точки (1 блок и 43% ефективност в атака - +13), а Катерина Попова и влязлата като резерва Никол Окоро добавиха по 13 точки, но и това не помогна за успех.

Русия с ударно завръщане в европейския волейбол

За тима на Русия резервата Марина Кузмина реализира 19 точки (1 блок, 1 ас, 46% ефективност в атака и 60% позитивно посрещане - +12), а Мария Макрогузова завърши със 17 точки (3 аса, 45% ефективност в атака и 55% позитивно посрещане - +8) за победата.

БЪЛГАРИЯ - РУСИЯ 1:3 (21:25, 25:18, 22:25, 14:25)

БЪЛГАРИЯ: Ивайла Рикова 1, Божидара Иванова 18, Катерина Попова 13, Една Тодорова 2, Антония Станиславова 6, Цветомира Велчева 5 - Мария-Магдалена Недялкова-либеро (Никол Окоро 13, Адриана Алексиева, Лиана Василева, Сияна Гендузова, Елисавета Сариева 1)

Старши треньор: ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ

РУСИЯ: Полина Солодова, Вероника Дашкина 15, Мария Макрогузова 17, Анастасия Кострова 2, Мария Муравьова 3, Анна Корягина 10 - Яна Ерц-либеро (Марина Кузмина 19, Мария Сугробова, Виктория Орлова 5, Наталия Муранова-либеро)

Старши треньор: АЛЕКСАНДЪР КАРИКОВ.

Снимки: CEV.EU

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