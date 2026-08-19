България U20 загуби от Турция в европейските квалификации в Мостар

България загуби с 0:3 (23:25, 17:25, 24:26) срещу Турция в първия си мач от квалификациите за Европейско първенство по волейбол за жени до 20 години.

В Мостар (Босна и Херцеговина) българският водеше с 16:14, но след това допусна обрат до 19:21 и загубиха с 23:25.

Във втората част превъзходството на туркините беше осезаемо и те успяха на натрупат преднина от 21:16, за да поведат с 2:0 след 25:17.

В третия гейм България пропусна да се върне в двубоя, след като имаше аванс от 16:11 и 21:18, но в крайна сметка загуби драматично с 24:26, а срещата продължи 83 минути.

Най-резултатна от българския състав стана Катерина Попова с 10 точки.

Мебис Йозенгин завърши с 13 пункта за Турция.

На 20 август българките ще играят срещу отбора на Русия от 13:00 часа.

ТУРЦИЯ - БЪЛГАРИЯ 3:0 (25:23, 25:17, 26:24)

ТУРЦИЯ: Зейнеп Пенелопе Дарнел 2, Мелис Йенер 8, Деринсу Бъхан 8, Мелис Йозенгин 13, Газ Йозерол 9, Бегом Джейда Джили 10 - Зейнеп Нар Алтънташ-либеро (Селин Йенер, Минел Нефин Йозен 2, Ойку Сарухан 1)

Старши треньор: САЛИХ БУРАК АЛАЙЛИ

БЪЛГАРИЯ: Лиана Василева, Божидара Иванова 7, Катерина Попова 10, Една Тодорова 7, Антония Станиславова 4, Цветомира Велчева 4 - Мария-Магдалена Недялкова-либеро (Никол Окоро, Сияна Гендузова 1, Елисавета Сариева 3, Никол Стефанова-либеро)

Старши треньор: ДЕНИСЛАВ ДИМИТРОВ.

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