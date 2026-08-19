Русия с ударно завръщане в европейския волейбол

Руските волейболистки направиха ударно завръщане на европейската и международна сцена. Националният отбор на Русия за девойки до 20 години победиха категорично Сърбия с 3:0 (25:18, 25:21, 25:17) в първия си мач от Група В на Балканиада в Мостар (Босна и Херцеговина), която се явява и първи кръг на квалификациите за Европейското първенство през 2027-а.

България U20 загуби от Турция в европейските квалификации в Мостар

Срещите са сред първите официални за Русия при подрастващите след завръщането на страната в календара на CEV и FIVB. Утре (20 август) "Сборная" ще играе срещу България, която по-рано днес стартира със загуба от Турция с 0:3 гейма. Двубоят е от 13,00 часа българско време.

Най-полезна за Русия бе Мария Макрогузова с 14 точки, а Мария Муравьова и Анна Корягина добавиха 9 и 8 точки за победата. За Сърбия Петра Мачкович се отчете с 12, а Аня Миовчич и Елена Мартич завършиха с по 7 точки.

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