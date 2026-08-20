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Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

  • 20 авг 2026 | 10:28
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Хенри Сехудо ще дебютира в бокса следващия месец

Бившият шампион на UFC в две категории и олимпийски златен медалист Хенри Сехудо ще опита нещо ново в своята знаменита кариера.

В сряда от „Мисфитс Боксинг“ и самият Сехудо обявиха, че той ще направи своя дебют в бокса. Негов съперник ще бъде инфлуенсърът Дийн Дъ Грейт, а двубоят ще се проведе на 26 септември в „Джеймс Л. Найт Арена“ в Маями.

39-годишният Сехудо се оттегли от смесените бойни изкуства за втори път през декември, след като загуби с решение от Пейтън Талбът на UFC 323. Оттогава той се фокусира върху други начинания, включително завръщане в борбата.

Хенри Сехудо се завръща към корените си в борбата
Хенри Сехудо се завръща към корените си в борбата

Сехудо записа две участия за „Риъл Американ Фрийстайл“, като последно загуби по точки от Мераб Двалишвили. Двамата ще се изправят в реванш тази събота на събитието RAF 12 в Кливланд. Сехудо има и предишен опит в бокса, печелейки турнира „Копър Глоувс“ на щата Аризона през 2010 г.

Реваншът между Хенри Сехудо и Мераб Двалишвили оглавява RAF 12
Реваншът между Хенри Сехудо и Мераб Двалишвили оглавява RAF 12

Дийн Дъ Грейт е един от най-успешните инфлуенсър боксьори в света, като има баланс от 7-1 в демонстративни мачове. В последната си среща той загуби с решение от Амадо Варгас, син на световния шампион по бокс Фернандо Варгас, на събитието „Мисфитс Мания“ през декември.

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