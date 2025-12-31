Хенри Сехудо се завръща към корените си в борбата

Бившият шампион на UFC в две категории, Хенри Сехудо, отново ще стъпи на тепиха за борба. Той ще бъде основната звезда на събитието RAF 6, което ще се проведе през февруари.

Представители на организацията потвърдиха пред mmafighting.com, че олимпийският златен медалист и бивш шампион на UFC ще оглави галавечерта RAF 6. Събитието е насрочено за 28 февруари в Mullett Arena в Темпе, Аризона, и ще се излъчва ексклузивно по FOX Nation.

Към момента все още не е обявен опонент за Сехудо.

В подглавната среща на събитието ще участва и ветеранът от UFC с 37 битки в актива си, Клей Гуида. Неговият противник също ще бъде обявен на по-късен етап.

Наскоро Сехудо обяви за втори път своето оттегляне от смесените бойни изкуства, след като изигра последния си мач на UFC 323. В него той загуби с единодушно съдийско решение от Пейтън Талбот, което беше четвъртата му поредна загуба.

„The Messenger“ не успя да запише победа след края на първото си оттегляне, което се случи, след като спря Доминик Круз във втория рунд на UFC 249 през май 2020 г. След тригодишна пауза Сехудо се завърна и отстъпи с разделено решение на тогавашния шампион в категория „петел“ Алджамейн Стърлинг на UFC 288 през май 2023 г. 38-годишният боец също така допусна загуби с единодушно решение от Мераб Двалишвили и с техническо решение от Сонг Ядонг в главния мач на UFC Seattle през февруари.

Преди да се състезава в ММА, Сехудо спечели златен олимпийски медал през 2008 г., като по това време стана най-младият американец, постигнал този успех, едва на 21-годишна възраст.