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  3. Реваншът между Хенри Сехудо и Мераб Двалишвили оглавява RAF 12

Реваншът между Хенри Сехудо и Мераб Двалишвили оглавява RAF 12

  • 26 юли 2026 | 12:23
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Реваншът между Хенри Сехудо и Мераб Двалишвили оглавява RAF 12

Хенри Сехудо и Мераб Двалишвили ще се срещнат отново на борцовия тепих.

Двамата ще се изправят един срещу друг в реванш за титлата на RAF в лека категория на събитието RAF 12, което ще се проведе на 22 август в „Рокет Арена“ в Кливланд. Срещата ще бъде главното събитие на вечерта. Новината беше обявена от организацията RAF в събота чрез официално съобщение до медиите.

От организацията също така съобщиха, че двубоят между бившият претенден за титлата на UFC – Колби Ковингтън и бившият шампион Белал Мохамед, който първоначално трябваше да оглави събитието RAF 12, е преместен за RAF 13. Галавечерта ще се състои на 19 септември в Маями, а залогът в мача ще бъде титлата на RAF в полусредна категория.

Сехудо и Двалишвили се срещнаха на тепиха в главното събитие на RAF Грузия, което се проведе на 11 юли в „Тбилиси Арена“. Сехудо поведе с 8:0 точки, но Двалишвили направи впечатляващ обрат и спечели победата в родината си. Балансът на Двалишвили в RAF е 2-0, докато този на Сехудо е 1-1.

Мераб Двалишвили шокира олимпийския шампион Хенри Сехудо със зашеметяващ обрат
Мераб Двалишвили шокира олимпийския шампион Хенри Сехудо със зашеметяващ обрат

Това ще бъде третата среща между двамата бивши шампиони на УФЦ. Първият им сблъсък беше в основната карта на UFC 298, където Двалишвили спечели с единодушно съдийско решение.

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