Реваншът между Хенри Сехудо и Мераб Двалишвили оглавява RAF 12

Хенри Сехудо и Мераб Двалишвили ще се срещнат отново на борцовия тепих.

Двамата ще се изправят един срещу друг в реванш за титлата на RAF в лека категория на събитието RAF 12, което ще се проведе на 22 август в „Рокет Арена“ в Кливланд. Срещата ще бъде главното събитие на вечерта. Новината беше обявена от организацията RAF в събота чрез официално съобщение до медиите.

От организацията също така съобщиха, че двубоят между бившият претенден за титлата на UFC – Колби Ковингтън и бившият шампион Белал Мохамед, който първоначално трябваше да оглави събитието RAF 12, е преместен за RAF 13. Галавечерта ще се състои на 19 септември в Маями, а залогът в мача ще бъде титлата на RAF в полусредна категория.

Сехудо и Двалишвили се срещнаха на тепиха в главното събитие на RAF Грузия, което се проведе на 11 юли в „Тбилиси Арена“. Сехудо поведе с 8:0 точки, но Двалишвили направи впечатляващ обрат и спечели победата в родината си. Балансът на Двалишвили в RAF е 2-0, докато този на Сехудо е 1-1.

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Това ще бъде третата среща между двамата бивши шампиони на УФЦ. Първият им сблъсък беше в основната карта на UFC 298, където Двалишвили спечели с единодушно съдийско решение.

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