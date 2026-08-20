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Зверев пропусна мачбол и отпадна от Томи Пол

  • 20 авг 2026 | 03:32
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Зверев пропусна мачбол и отпадна от Томи Пол

Томи Пол спаси мачбол по пътя към изненадваща победа с 4:6, 7:6(6), 6:4 над поставения под номер едно Александър Зверев, с което се класира за четвъртфиналите на турнира от сериите „Мастърс 1000" в Синсинати. Срещата беше прекъсната за 90 минути в седмия гейм на втория сет заради дъжд, а след това имаше още две петминутни паузи за подсушаване на корта.

Шампионът от „Ролан Гарос“ Зверев имаше възможност да затвори мача при 6:5 в тайбрека на втория сет, но изпрати воле в мрежата. Германецът отново взе предимство в решаващия сет с пробив за 4:2, но Пол върна пробива в следващия гейм, а след това проби отново за преднина от 5:4.

Американецът сервира уверено, за да си осигури победата, която е трета за него срещу Зверев в последните им четири срещи.

„Не съм сигурен как го направих“, каза Пол. - Успях да пласирам няколко ретура, той ми даде възможности при втори сервис и направи няколко двойни грешки. Това винаги помага много.“

„Атакувах топката малко повече, забавлявах се на корта. Надявам се да продължа да надграждам и да достигна върхова форма за Откритото първенство на САЩ", добави американецът.

Следващият съперник на Пол е финалистът от „Ролан Гарос“ Флавио Коболи, който се бори два часа и половина, за да осъществи обрат срещу намиращия се в страхотна форма испанец Рафаел Ходар с 4:6, 7:6 (3), 6:3.

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Снимки: Gettyimages

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