Джокович посети църква в Синсинати: Истинското величие е придружено от скромност

Новак Джокович не постигна резултата, на който се надяваше на "Мастърс"-а в Синсинати, но въпреки това направи значимо дело в този град. Сръбският тенисист се завърна на кортовете в Охайо след по-дълга пауза, но заради физическите проблеми, които го мъчат, той приключи участието си в турнира още във втория кръг.

Но тенис резултатът не е темата на тази история. След като приключи участието си на "Мастърс"-а, Джокович посети църквата „Свети Георги“. Сръбската православна църква публикува поредица от снимки на Новак в социалните мрежи, придружени от съобщение:

"Днес в нашата малка сръбска енория имахме много специален и неочакван гост. Новак Джокович посети нашата църква и въпреки че е известен и обичан по целия свят, показа истинска скромност и доброта. Той отдели време за нашите деца, снима се с тях, подписваше им фланелки и просто прекара време с нашата общност. Прекрасно напомняне, че истинското величие често е придружено от скромност. Благодарим ти, Новаче, че донесе толкова много радост на нашите деца и направи този ден незабравим за нашата малка енория".

Сега Джокович го очакват нови предизвикателства в Ню Йорк, където ще участва на Откритото първенство на САЩ. Първо му предстои състезание на смесени двойки с Арина Сабаленка, а след това от 30 август и турнирът на сингъл.

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