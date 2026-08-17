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Португалски квалификант поднесе голямата изненада на деня в Синсинати

  • 17 авг 2026 | 09:58
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Португалски квалификант поднесе голямата изненада на деня в Синсинати

Португалският квалификант Жайме Фария поднесе изненада във втория кръг на турнира от категория "Мастърс" в Синсинати с награден фонд 9 415 725 долара.

23-годишният португалец отстрани осмия поставен Бен Шелтън (САЩ) с 6:4, 6:4 за час и 50 минути, за да сложи край на надеждите на шампиона от Монреал през миналата седмица за две последователни силни представяния на турнири от този ранг.

Фария започна силно, за разлика от опонента си, който чак към края на първия сет успя да навлезе в срещата. Шелтън отрази шест сетбола и няколко пъти бе на точка от това да върне ранния брейк в заключителните моменти на първата част, но в крайна сметка португалецът поведе в общия резултат. Във втория сет Шелтън пропиля ранен аванс от 4:1, губейки пет поредни гейма, а с това и срещата.

"В тези моменти трябва просто да се насладиш. Това е много емоционално за мен и за екипа ми, а да го направя тук пред тези страхотни фенове и срещу представител на домакините вечер и на това страхотно съоръжение, го прави малко по-специално", заяви Жайме Фария в интервюто си след първата си победа срещу играч от топ 10.

За португалеца предстои мач в третия кръг срещу Адам Уолтън (Австралия), който се справи с Игнасио Бусе (Перу) с 6:4, 6:3.

Въпреки поражението на Шелтън, денят беше силен за голяма част от останалите американци в Синсинати. Шестият поставен Тейлър Фриц надигра сънародника си Алекс Микелсен с 6:3, 6:4 и в следващата фаза ще се изправи срещу Даниел Мерида Агилар (Испания), който се справи със Зизу Бергс (Белгия) с 6:3, 6:2.

Финалистът от 2024 година и 17-и поставен Франсис Тиафо (САЩ) се справи с Лоренцо Сонего (Италия) с 6:3, 6:4, осигурявайки си сблъсък със сънародника си Лърнър Тиен, поставен под номер 16, който спечели двубоя си срещу Себастиан Баес (Аржентина) с 6:3, 7:6(4).

Американецът Брандън Накашима, финалист от Монреал през миналата седмица, също се класира за третия кръг след успех срещу сънародника си Александър Ковачевич с 6:2, 7:5 и в следващата фаза ще играе срещу четвъртия поставен Даниил Медведев (Русия), който по-рано спечели срещу Марко Трунгелити (Аржентина) с 6:4, 7:5.

Руснакът Андрей Рубльов, 13-и поставен, се справи с Пабло Кареньо-Буста със 7:6(5), 6:1 и за съперник в третия кръг ще има Нуно Боржеш (Португалия), който победи Франсиско Серундоло (Аржентина) с 6:4, 6:4.

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Снимки: Gettyimages

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