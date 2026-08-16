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Оже-Алиасим и Медведев продължават напред в Синсинати

  • 16 авг 2026 | 23:46
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Оже-Алиасим и Медведев продължават напред в Синсинати

Вторият поставен Феликс Оже-Алиасим (Канада) се класира за третия кръг на турнира по тенис на твърда настилка от сериите „Мастърс“ в Синсинати (САЩ) с награден фонд 9 415 725 долара.

Оже-Алиасим отстрани Стефанос Циципас с 6:3, 7:5 за час и 29 минути игра. Той поведе последователно с 3:0 и 5:2, за да спечели първия сет с 6:3. Във втората част Циципас навакса изоставане от 2:4 и 3:5 до равенство 5:5, но канадският тенисист взе следващите два гейма и стигна до победата.

Руснакът Даниил Медведев, четвърти поставен, също преодоля втория кръг, след като се наложи над 36-годишния Марко Трунгелити (Аржентина) с 6:4, 7:5 в двубой, продължил час и 47 минути.

Десетият в схемата италианец Лоренцо Музети елиминира Даниел Алтмайер от Германия с 6:4, 6:2 и очаква сблъсък с представителя на САЩ Майкъл Чжън, който преодоля 24-ия поставен французин Юго Юмбер с 6:4, 6:4.

11-ият поставен Каспер Рууд (Норвегия) отпадна от надпреварата след 5:7, 2:1 и отказване в мача си срещу Кристофър О'Конъл от Австралия.

Следващият противник на О'Конъл ще бъде 23-ият в схемата бразилец Жоао Фонсека, който се справи с Ботик ван де Зандсхулп (Нидерландия) с 6:4, 7:6(2) за час и 48 минути игра.

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Снимки: Gettyimages

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