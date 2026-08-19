Оже-Алиасим пречупи Серундоло, Тиафо оцеля срещу Тиен в Синсинати

Феликс Оже-Алиасим вдигна оборотите в Синсинати, където победи Хуан Мануел Серундоло със 7:5, 6:1, за да се класира за четвъртия кръг на турнира от сериите „Мастърс 1000“ на АТП.

След като на старта елиминира бившия финалист Стефанос Циципас в два оспорвани сета, канадецът се изправи пред ново предизвикателство в лицето на номер 51 в света Серундоло. Оже-Алиасим отново трябваше да се потруди здраво в първия сет, но щом веднъж намери пролука, не загуби време и си осигури победата.

„Началото беше трудно, заяви Оже-Алиасим, който е номер 4 в ранглистата на АТП, след успеха си. - Той е левичар, а не играеш често срещу такива. Играе с различно темпо... Трябва да намериш правилните настройки и щом го направих, се почувствах по-комфортно.“

Вторият поставен в схемата разчиташе на експлозивните си удари и мощен форхенд, за да държи Серундоло под напрежение. Канадецът постигна ключов пробив при 6:5 в първия сет, възползвайки се от гейм, изпълнен с грешки от страна на аржентинеца, за да вземе откриващата част. След това Оже-Алиасим премина с лекота през втория сет и си осигури победата за час и 26 минути.

26-годишният тенисист спечели 90% (28/31) от точките си на първи сервис срещу аржентинеца. Освен че сервираше убедително и диктуваше играта от основната линия, канадецът демонстрира увереност и в близост до мрежата, печелейки 11 от 13 точки, когато излизаше напред.

С този успех Оже-Алиасим достига поне до четвъртия кръг в Синсинати за пети път в последните шест години. Следващото му изпитание в Охайо ще бъде среща с финалиста от 2024 г. Франсис Тиафо. Канадецът води с 3-1 в преките двубои между двамата.

В последния мач за вечерта Франсис Тиафо показа характер, за да надделее над своя сънародник и добър приятел Лърнър Тиен с 6:4, 4:6, 6:4 в битка, продължила два часа и девет минути. Двамата играчи не отстъпваха, разменяйки мощни удари от основната линия и зрелищни разигравания, които държаха публиката на корт „Пи енд Джи Стейдиъм“ в напрежение, преди Тиафо да постигне решителен пробив при 3:3 в третия сет. Оттам нататък 28-годишният американец запази самообладание и подпечата победата с деветия си ас в мача.

„Той (Лърнър) е адски досаден, пошегува се Тиафо след мача. - Връща толкова много топки и те кара постоянно да играеш. Чувствах се сякаш току-що съм приключил... Тялото ми не е в най-добро състояние, но тези мачове са важни. Просто трябва да ги преодолеем и да имаме шанс да играем на максимум.“

В други срещи от програмата в Охайо десетият поставен Лоренцо Музети се справи лесно с американския квалификант Майкъл Джън с 6:1, 6:3 за 70 минути. С тази победа италианецът подобри баланса си на 16-1 срещу играчи извън топ 50 от октомври миналата година. 24-годишният тенисист ще се изправи срещу Жайме Фария в следващия кръг.

What a time to be Jaime 🔥



Faria defeats Walton 4-6 6-4 7-6 to reach the fourth round at a Masters 1000 for the first time!#CincyTennis pic.twitter.com/WnPV3GnHpZ — Tennis TV (@TennisTV) August 18, 2026

Португалският квалификант Фария, който шокира Бен Шелтън във втория кръг, записа още една паметна победа във вторник в Синсинати. 23-годишният играч направи обрат срещу Адам Уолтън за 4:6, 6:4, 7:6(3) и за първи път в кариерата си се класира за четвърти кръг на турнир от сериите „Мастърс 1000“.

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