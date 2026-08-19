Медведев потроши рекламни пана и микрофони на корта в Синсинати

Даниил Медведев може да задели част от парите, спечелени в Синсинати, за плащане на глоби. Известният руски тенисист отново избухна няколко пъти в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" и от това пострада най-вече кортът.
Като номер седем в света и четвърти поставен в американския град, Медведев беше една от звездите на турнира. Но приключението му приключи тази нощ, след като пропусна цели три мачбола срещу американеца Брандън Накашима и загуби с 7:6(3), 6:7(4), 1:6 от номер 22 в света.
По време на двубоя фрустрациите му отново взеха връх. Тридесетгодишният Медведев е известен с това, че лесно дава воля на емоциите си, когато нещата не вървят по план. Така стана и срещу Накашима. На няколко пъти LED рекламните пана зад него пострадаха. Веднъж той хвърли ракетата си толкова силно, че един от панелите се повреди и излезе от строя. Същото се случи, когато той ритна с крак топката от другата страна на мрежата. И този път LED рекламните пана бяха мишена на неговите изблици на гняв. В края на мача Медведев събори и няколко микрофона.
Руснакът и преди е попадал в новините в Синсинати заради поведението си. През 2021 година той връхлетя върху камера, поставена в ъгъла, докато се опитваше да достигне топка. Медведев яростно ритна камерата и изкрещя на съдията, че е можел да си счупи ръката. Тогава той избегна глоба. Вероятно този път организаторите ще му наложат глоба за лошото му поведение.
Така част от спечелените над 53 000 евро от наградния фонд ще отидат за плащане на поредната финансова санкция в кариерата му. Миналата година на US Open Даниил Медведев получи глоба от над 36 000 евро за лошо поведение на корта спрямо фотограф.
В следващия кръг Брандън Накашима ще се изправи срещу Нуно Борхес, който прекрати серия от пет загуби в съперничеството си с Андрей Рубльов с победа с 6:3, 6:4 над 13-ия поставен. Борхес беше спечелил само един сет в предишните си пет срещи с Рубльов, но направи страхотно представяне днес, за да достигне до четвъртия кръг на "Мастърс 1000" за шести път в своята кариера и все още търсейки първата си победа на този етап.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google