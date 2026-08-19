Медведев потроши рекламни пана и микрофони на корта в Синсинати

Даниил Медведев може да задели част от парите, спечелени в Синсинати, за плащане на глоби. Известният руски тенисист отново избухна няколко пъти в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс 1000" и от това пострада най-вече кортът.

Като номер седем в света и четвърти поставен в американския град, Медведев беше една от звездите на турнира. Но приключението му приключи тази нощ, след като пропусна цели три мачбола срещу американеца Брандън Накашима и загуби с 7:6(3), 6:7(4), 1:6 от номер 22 в света.

Brandon from the brink 💥@b_nakashima saves 3 match points to stun 2019 #CincyTennis champion Medvedev 6-7 7-6 6-1! pic.twitter.com/xUya3nm249 — Tennis TV (@TennisTV) August 18, 2026

По време на двубоя фрустрациите му отново взеха връх. Тридесетгодишният Медведев е известен с това, че лесно дава воля на емоциите си, когато нещата не вървят по план. Така стана и срещу Накашима. На няколко пъти LED рекламните пана зад него пострадаха. Веднъж той хвърли ракетата си толкова силно, че един от панелите се повреди и излезе от строя. Същото се случи, когато той ритна с крак топката от другата страна на мрежата. И този път LED рекламните пана бяха мишена на неговите изблици на гняв. В края на мача Медведев събори и няколко микрофона.

Руснакът и преди е попадал в новините в Синсинати заради поведението си. През 2021 година той връхлетя върху камера, поставена в ъгъла, докато се опитваше да достигне топка. Медведев яростно ритна камерата и изкрещя на съдията, че е можел да си счупи ръката. Тогава той избегна глоба. Вероятно този път организаторите ще му наложат глоба за лошото му поведение.

How I feel holding Medvedev ML pic.twitter.com/WvloKeqzHS — pj (@peejv2) August 18, 2026

Така част от спечелените над 53 000 евро от наградния фонд ще отидат за плащане на поредната финансова санкция в кариерата му. Миналата година на US Open Даниил Медведев получи глоба от над 36 000 евро за лошо поведение на корта спрямо фотограф.

В следващия кръг Брандън Накашима ще се изправи срещу Нуно Борхес, който прекрати серия от пет загуби в съперничеството си с Андрей Рубльов с победа с 6:3, 6:4 над 13-ия поставен. Борхес беше спечелил само един сет в предишните си пет срещи с Рубльов, но направи страхотно представяне днес, за да достигне до четвъртия кръг на "Мастърс 1000" за шести път в своята кариера и все още търсейки първата си победа на този етап.

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