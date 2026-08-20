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Пол Погба се сбогува с Монако

  • 20 авг 2026 | 03:01
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Пол Погба официално обяви раздялата си с Монако. 33-годишният халф и клубът от Лига 1 прекратиха договора си по взаимно съгласие.

За престоя си при „монегаските“ Погба записа участие в 6 мача, като прекара на терена общо 115 минути, без да се брои добавеното време.

Футболистът използва социалните мрежи, за да се сбогува с клуба и феновете:

„Благодаря, Монако. Благодаря на президента, на целия екип, на съотборниците ми и на вас, феновете, за доверието и подкрепата от първия до последния ден.

Това не беше пътешествието, което си представях, но именно тук се завърнах на терена и затова винаги ще бъда благодарен. Монако винаги ще заема специално място в сърцето ми.

Напред, Монако!“, написа Погба.

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