Пол Погба се сбогува с Монако

Пол Погба официално обяви раздялата си с Монако. 33-годишният халф и клубът от Лига 1 прекратиха договора си по взаимно съгласие.

За престоя си при „монегаските“ Погба записа участие в 6 мача, като прекара на терена общо 115 минути, без да се брои добавеното време.

Футболистът използва социалните мрежи, за да се сбогува с клуба и феновете:

Thank you, Monaco 🇲🇨

To the President, the staff, my teammates and to you, the fans, thank you for your trust and your support from day one to the last.



It wasn’t the journey I had imagined, but this is where I found my way back onto the pitch, and for that I’ll always be… pic.twitter.com/xtKqYwjQwo — Paul Pogba (@paulpogba) August 19, 2026

„Благодаря, Монако. Благодаря на президента, на целия екип, на съотборниците ми и на вас, феновете, за доверието и подкрепата от първия до последния ден.

Това не беше пътешествието, което си представях, но именно тук се завърнах на терена и затова винаги ще бъда благодарен. Монако винаги ще заема специално място в сърцето ми.

Напред, Монако!“, написа Погба.

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