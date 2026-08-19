Дарвин Нунес сменя отбора в Саудитска Арабия

Нападателят Дарвин Нунес ще заиграе във втори саудитски отбор след раздялата си с Ливърпул. От Ал-Хилал са се разбрали с новака в местния елит Ал-Дирия да го преотстъпят за новия сезон, съобщава Фабрицио Романо. В сделката няма опция за закупуване, но цялата заплата на уругваеца ще бъде поета от новия му тим.
Ал-Хилал купи Нунес през миналото лято, плащайки за него 53 млн. евро. 27-годишният играч обаче не беше регистриран за втория полусезон на СПЛ заради привличането на Карим Бензема, поради което записа само 24 мача, в които се отчете с девет гола и пет асистенции. Въпреки това той получи повиквателна за Мондиал 2026, където разочарова в трите си мача с екипа на Уругвай.
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