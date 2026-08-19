Дарвин Нунес сменя отбора в Саудитска Арабия

Нападателят Дарвин Нунес ще заиграе във втори саудитски отбор след раздялата си с Ливърпул. От Ал-Хилал са се разбрали с новака в местния елит Ал-Дирия да го преотстъпят за новия сезон, съобщава Фабрицио Романо. В сделката няма опция за закупуване, но цялата заплата на уругваеца ще бъде поета от новия му тим.

Ал-Хилал купи Нунес през миналото лято, плащайки за него 53 млн. евро. 27-годишният играч обаче не беше регистриран за втория полусезон на СПЛ заради привличането на Карим Бензема, поради което записа само 24 мача, в които се отчете с девет гола и пет асистенции. Въпреки това той получи повиквателна за Мондиал 2026, където разочарова в трите си мача с екипа на Уругвай.

🚨🇸🇦 Darwin Núñez to Al Diriyah, here we go! Verbal agreement in place between Saudi sides with Al Hilal.



Loan until June 2027, salary covered but no buy option clause included in current agreement.



Signatures still needed but deal in place with medical being booked. 🇺🇾 pic.twitter.com/NpHFcfgGf0 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 19, 2026

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Снимки: Gettyimages