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  3. Роналдо отново почива, а Ал-Насър продължи за Купата

Роналдо отново почива, а Ал-Насър продължи за Купата

  • 18 авг 2026 | 23:17
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Роналдо отново почива, а Ал-Насър продължи за Купата

Кристиано Роналдо продължи да се възстановява след края на Мондиал 2026 и отново нямаше изява за клубния си Ал-Насър, който обаче се справи достатъчно добре и без голямата си звезда, за да спечели с 4:1 в мача от 1/16-финалите срещу тима на Ал-Дирия в турнира за Кралската купа на Шампионите в Саудитска Арабия.

Гостите от Рияд все пак нямаха „розово" начало и инкасираха ранно попадение, след като 28-годишният испанец Оскар Родригес изведе съперника напред във 2-рата минута. Преднината на домакините обаче не се задържа дълго и съвсем скоро френският бранител Мохамед Симакан възстанови паритета в 11-ата минута.

Около десетина минути преди края на откриващото полувреме възпитаниците на Анге Постекоглу нанесоха мощен двоен удар в разстояние на около 60 секунди, с което направиха огромна крачка към успеха. Първо, в 36-ата минута Жоао Феликс се разписа, за да осъществи пълния обрат, а в 37-ата Абдула Ал Хамдан даде два гола преднина на гостите.

След почивката играчите от Рияд решиха, че е време да приключат всичко, без да чакат излишно последния съдийски сигнал под напрежение, и направиха преднината си повече от убедителна, след като Феликс се разписа за втори път в 68-ата минута.

Така до края задачата привидно бе лесна, макар че двубоят бе сравнително равностоен и футболистите на Ал-Дирия стреляха цели 15 пъти, а 5 от тях бяха в рамките на вратата. Така Ал-Насър показа, че има много сериозен вратар в лицето на Бенто Крепски, който през миналата кампания имаше някои колебания в изявите си с ръкавиците, но сега изглежда, че е готов да докаже, че заслужава мястото си сред саудитските шампиони.

В края на седмицата на 21 август (петък) от 19:00 часа българско време Ал-Насър ще гостува на Ал-Рияд в среща от 2-рия кръг на СПЛ на Саудитска Арабия и тогава ще разберем дали ще видим най-накрая в действие отново Кристиано Роналдо, който вече недвусмислено загатна, че това е последният му сезон като професионален състезател. Кампания, през която Супер Седем ще се стреми да стигне заветната цел от 1000 гола на сметката си като футболист.

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