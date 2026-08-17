България допусна втора поредна загуба с 0:4 от Нидерландия в контрола преди Евроволей 2026

Женският национален отбор на България допусна втора загуба от Нидерландия по време на TeamNL XL Weekend в Грьонинген. Домакините се наложиха с 4:0 (25:14, 25:22, 25:17, 25:20) в „Мартиниплаза“, но българските волейболистки показаха добри моменти, най-вече във втория и четвъртия гейм.

Ден по-рано Нидерландия отново спечели с 4:0, а двете проверки са част от подготовката на отборите за предстоящото Европейско първенство.

Селекционерът на Нидерландия Феликс Козловски започна със същата седморка от първата среща – Йолин Кнолема, Сара ван Аален, Лаура Янсен, Инди Байенс, Брит Стют, Елс Дамбринк и либерото Хестер Яспер.

Нидерландките започнаха по-добре срещата и още в първия гейм наложиха своя ритъм. Стабилната им игра в защита и ефективната атака им позволиха бързо да натрупат преднина и да спечелят частта с 25:14.

Реакцията на България дойде във втория гейм. Националките стартираха много по-уверено, поведоха с 4:1 и в началото успяваха да държат съперника на дистанция.

Нидерландия постепенно навакса и при 11:10 за първи път излезе напред, но българките не позволиха на домакините да се откъснат. Последва равностойна игра точка за точка, а при 19:19 именно България направи следващата крачка.

С успешна блокада срещу Йолин Кнолема националките поведоха с 21:19 и получиха отлична възможност да изравнят резултата в геймовете. Няколко грешки в решаващите разигравания обаче позволиха на Нидерландия да направи обрат. Домакините стигнаха до 24:21, а Лаура Янсен реализира за 25:22.

В третата част Нидерландия отново успя да наложи по-сериозен натиск. Особено ефективна от начален удар беше Инди Байенс, която с два аса в своя серия помогна за аванс от 20:14. Домакините задържаха преднината и затвориха гейма при 25:17. Въпреки че победителят вече беше определен, двата отбора изиграха и предварително договорен четвърти гейм. Феликс Кословски направи множество промени в състава си, но Нидерландия отново започна по-добре и поведе с 12:6. Българските волейболистки обаче не се отказаха и използваха спад в играта на домакините, за да намалят изоставането си до 15:12. Националките останаха в битката до заключителните точки, преди Нидерландия да затвори гейма с 25:20.

Така България приключи двете проверки в Грьонинген с две поражения с по 0:4. Във втория двубой обаче националките показаха периоди на значително по-равностойна игра, като най-добрият им момент беше във втория гейм. Тогава България не само започна с аванс, но и поведе с 21:19 в решителната фаза, преди Нидерландия да обърне развоя на частта.

Двете контроли дадоха възможност на щаба на България да провери отбора срещу силен европейски съперник преди предстоящото Европейско първенство.

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