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Контролата на България с Чехия в Самоков ще е открита за публика, продават се 2000 билета

  • 17 авг 2026 | 13:42
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Националният отбор на България по волейбол за мъже ще изиграе контрола срещу Чехия в Самоков, която ще бъде открита за публика, съобщиха от федерацията.

"Мъжкият национален отбор ще изиграе първата си контролна среща срещу Чехия като част от подготовката за ЕвроВолей 2026. Мачът е на 25 август от 19:00 часа в "Арена SamElyon" в Самоков.

За двубоя ще бъдат пуснати 2000 билета: 20 евро – стандартен билет и 10 евро – за ученици от 7 до 18 г. Безплатен вход за деца до 6 години без отделно място

Билетите са в продажба онлайн, както и на място в деня на срещата. Очакваме ви в Самоков, за да подкрепим „лъвовете“ по пътя към ЕвроВолей 2026!", написаха от БФВолейбол.

Световният сребърен медалист България ще е един от домакините на Европейското първенство, което ще се състои в четири държави между 9 и 26 септември. Другите три домакина са Италия, Румъния и Финландия. Отборът на Джанлоренцо Бленджини е в Група В с тимовете на Република Северна Македония, Полша, Украйна, Португалия и Израел.

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