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Стефани Стоева стана булка

  • 28 сеп 2026 | 09:41
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Стефани Стоева стана булка

Звездата на родния бадминтон Стефани Стоева сключи граждански брак с физиотерапевта си Янислав Петков през април 2025 г., а през уикенда семейството вдигна и официална сватбено тържество.

Сред най- близките гости, които изпратиха красивата булка до олтара бяха родителите й  и сестра й Габриела, която написа емоционален пост във Фейсбук:

„Сиси, вече е булка. А да я видя до човека, с когото избра да сподели живота си, беше момент, който трудно може да се опише с думи.

На тази снимка сме четиримата – мама, тате, аз и Сиси. Едно семейство, което през годините е споделило всичко – смях, сълзи, караници, победи и безброй моменти, които ни направиха това, което сме днес.

Сиси, вчера започна нова глава от твоя живот. А аз ще бъда до теб, както винаги – като сестра, като кума и като човек, който те обича безкрайно.

Обичам те, сестричке. За нашето семейство. За любовта. За теб. За вчера, което ще помним завинаги.“

Стефани получи годежен пръстен от своя любим Янислав Петков през септември 2024 г. навръх своя 29-и рожден ден. Няколко месеца по-късно двамата подписаха в гражданското, а кумове им станаха сестрата на Стефани - Габриела, и нейният годеник Евгени Панев.

Сестри Стоеви са най- успешните български състезателки по бадминтон. Родените в Хасково Габриела и Стефани са петкратни европейски шампионки на двойки (Уелва 2018, Киев 2021, Мадрид 2022, Хорсенс 2025 и Уелва 2026), двукратни вицешампионки на Стария континент (Колдинг 2017 и Саарбрюкен 2024) и два пъти златни медалистки на Европейските игри (Баку 2015 и Краков 2023).

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