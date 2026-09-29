Внучката на Боян Радев лице на модно събитие

Внучката на легендарния български борец и олимпийски шампион Боян Радев е новото лице на Sofia Fashion Week. Събитието ще се проведе от 13 до 15 октомври и ще събере на една сцена студенти, млади дизайнери, утвърдени български имена и международни модни брандове.

За официалната кампания на шоуто Алисия Радева застана пред обектива в специална фотосесия, решена изцяло в бяло – символ на новото начало, увереността и съвременната елегантност. С минималистичен стайлинг и категорично присъствие тя въплъщава модерния образ, който модната седмица избира за своето ново издание.

В кадрите Алисия залага на монохромна визия в бяло, в която строгият силует на сакото е съчетан с ефирни материи и деликатни детайли. Контрастът с черното дизайнерско кресло допълва усещането за модерна градска естетика.

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