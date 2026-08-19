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Лийдс изпрати Жоел Пиру под наем в Уест Хам

  • 19 авг 2026 | 13:42
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Лийдс изпрати Жоел Пиру под наем в Уест Хам

Лийдс Юнайтед изпрати нападателя Жоел Пиру под наем във втородивизионния Уест Хам, съобщава "Скай Спортс". Сделката за 27-годишния национал на Суринам включва задължително условие за неговото закупуване след този сезон, ако "чуковете" успеят да се завърнат в Премиър лийг.

Пиру е доказан реализатор във второто ниво на английския футбол, където има 73 гола в 179 мача с екипите на Суонзи и Лийдс. Нападателят е петото ново попълнение за лондончани през лятото, след като вече бяха привлечени полузащитникът Арне Енгелс, крилата Манор Соломон и Кейбер Ламадрид, както и защитникът Джоел Велтман. Тимът, воден от мениджъра Нуно Ешпирито Санто, започна първата си кампания в Чемпиъншип от над десетилетие с равенство 2:2 срещу Бърнли през уикенда.

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Снимки: Imago

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