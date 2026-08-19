Бенфика постигна споразумение с Парма за австралийски национал

Бенфика постигна споразумение с Парма за защитника Алесандро Чиркати, като португалският клуб ще плати около 20 милиона евро за австралийския национал, съобщава Sky Sport.

Чиркати също е договорил личните си условия преди двата клуба да се споразумеят за трансферната сума, което е отворило пътя за осъществяването на трансфера му в Лисабон. 22-годишният футболист, който участва на Световното първенство с националния отбор на Австралия това лято, ще напусне италианския тим, където премина през младежките формации и дебютира в първия отбор през 2022-а. Чиркати допринесе за спечелването на промоция в Серия А през 2024 година и се утвърди като един от най-важните футболисти в състава на Парма през миналия сезон, записвайки 33 мача във всички турнири.

Alessandro Circati is reportedly heading to Benfica 🇵🇹



The Australian defender is swapping Italy for Portugal as the 38-time Primeira Liga champions agree a €20m fee with Parma.



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Роден във Фиденца, но израснал в Пърт, той избра да представлява Австралия пред Италия, като по-късно стана най-младият капитан на австралийския национален тим от 1981 година насам. Неговите изяви на Мондиал 2026 привлякоха интереса на няколко големи европейски клуба, а Бенфика бе най-бърз, сключвайки сделка за подписа му.

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