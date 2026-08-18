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Моуриньо подписа договора си с Перес, който го скри от медиите

  • 18 авг 2026 | 16:23
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Завърналият се начело на Реал Мадрид Жозе Моуриньо най-после беше официално представен от клубния президент Флорентино Перес като наставник на тима, но това стана по необичайно скромен начин.

Вместо в присъствието на изобилие от испански журналисти, фенове и специални гости, церемонията с подписването на Специалния и неговото позиране с бялата фланелка този път стана при закрити врата, като единствените кадри бяха от клубната телевизия. Очаква се по подобен начин да бъдат представени и шестте нови попълнения през следващите няколко дни. Моуриньо пък ще говори пред местните медии пък чак в петък на пресконференцията си преди първия мач на Реал Мадрид за сезона.

Представянето на португалския специалист стана в залата, в която се провеждат събранията на ръководството на “Валдебебас”. Моуриньо беше в компанията на президента Перес, като двамата подписаха договора помежду си, който е за три години. След това треньорът получи символични подаръци под формата на реплика на “Бернабеу”, часовник и фланелка на тима със своето име. След като позира за снимки с Перес и почетния президент Хосе Мартинес - Пири,  Специалния даде кратко изявление пред клубните канали.

“Първият, в който пристигнах в Мадрид, беше върхът в професионален план. Сега отново е така, но също така ги има емоционалният и личният аспект. Затова си мисля, че този етап е по-специален от първия. Важното е да работя за Реал Мадрид и искам да бъде така за всички на “Валдебебас”. Това, което мога да кажа на феновете, е, че съм един от вас. Винаги е било така - и при пристигането ми през 2010-а, и след напускането ми през 2013-а”, заяви Моуриньо.

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